Саперы обследовали жилой квартал в Алчевске после удара украинских БПЛА

ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Саперы обследовали жилой квартал в Алчевске, оказавшийся в радиусе утреннего удара украинских БПЛА по меткомбинату в Луганской Народной Республике, опасности для населения нет, сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона.

Ранее в пятницу глава региона Леонид Пасечник сообщал, что украинские БПЛА ударили по территории Алчевского металлургического комбината в ЛНР , были задеты два цеха, никто не пострадал.

"Инженеры военной комендатуры ЛНР обследовали жилой сектор в районе удара украинских БПЛА, угроз для мирного населения не обнаружено", - сказал представитель ведомства.