Глава ПКР: не исключено, что участники СВО примут участие в Паралимпиадах

"Первая задача (после переизбрания) - повышение осведомленности населения о паралимпийском спорте, его ценностях. Круг этой работы увеличивается, потому что с первых дней СВО мы работаем с ветеранами с инвалидностью. Конечно, мы продолжим эту работу, чтобы для них создавались условия на местах, чтобы больше участвовали в наших мероприятиях. Наиболее способных и талантливых ребят мы будем тренировать в составе национальной сборной команды. Вы слышали, в интервью Би-би-си Эндрю Парсонс заявил, что практика привлечения участников боевых действий имеется во многих странах. Не исключено, что российские участники СВО примут участие в последующих Паралимпийских играх. Такое заявление он сделал, и мы это дело обсуждали", - сказал Рожков после отчетно-выборной конференции.