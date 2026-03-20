20:36 20.03.2026
Глава ПКР: не исключено, что участники СВО примут участие в Паралимпиадах
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПавел Рожков
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков не исключил, что ветераны специальной военной операции смогут принять участие в последующих Играх.
В марте в интервью Би-би-си глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Парсонс заявил, что многие страны набирают спортсменов из числа военнослужащих, и если Россия поступит так же, то не будет нарушением правил. Он также отметил, что IPC предлагает возможность реинтеграции в общество посредством спорта для всех, кто получил ранения в ходе боевых действий. Позднее Рожков назвал очень важным высказывание главы международной организации.
«
"Первая задача (после переизбрания) - повышение осведомленности населения о паралимпийском спорте, его ценностях. Круг этой работы увеличивается, потому что с первых дней СВО мы работаем с ветеранами с инвалидностью. Конечно, мы продолжим эту работу, чтобы для них создавались условия на местах, чтобы больше участвовали в наших мероприятиях. Наиболее способных и талантливых ребят мы будем тренировать в составе национальной сборной команды. Вы слышали, в интервью Би-би-си Эндрю Парсонс заявил, что практика привлечения участников боевых действий имеется во многих странах. Не исключено, что российские участники СВО примут участие в последующих Паралимпийских играх. Такое заявление он сделал, и мы это дело обсуждали", - сказал Рожков после отчетно-выборной конференции.
Следующие летние Игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе с 15 по 27 августа. Ближайшая зимняя Паралимпиада-2030 состоится во Французских Альпах с 1 по 10 марта.
Сборная России поедет на Паралимпиаду в США в полном составе, считает Лукин
