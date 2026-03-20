Рожков назвал препятствие для полноценного возвращения паралимпийцев

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил журналистам, что препятствием для полноценного возвращения российских паралимпийцев во многих видах спорта является то, что соответствующие паралимпийские федерации ориентируются в этом вопросе на Международный олимпийский комитет (МОК).

С 6 по 15 марта в Италии проходили зимние Паралимпийские игры. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. На прошедших перед этим зимних Олимпийских играх 13 российских спортсменов выступили в нейтральном статусе.

« "К сожалению, вопрос выступления полным составом не зависит от мнений национальных паралимпийских комитетов, которые за нас голосовали. Это функция международных федераций, которые управляют соответствующими видами спорта. У нас из 29 паралимпийских видов более 20 управляются федерациями отдельных видов спорта, включая олимпийские федерации. Здесь есть определенная сложность и проблема", - заявил Рожков.

"По лету - в прошлом году мы приняли участие в 17 чемпионатах мира и Европы, завоевали больше 250 комплектов медалей. Но главный вопрос - игровые командные виды спорта. Волейбол, баскетбол, регби на колясках, голбол - эти федерации все чисто паралимпийские, но, к сожалению, они поглядывают больше на МОК и олимпийских собратьев, пока никаких решений не принимают", - добавил глава ПКР.

Рожков отметил, что в управлении Международного паралимпийского комитета (IPC) до следующих Игр останутся легкая атлетика и плавание, а также пауэрлифтинг, в которых не будет проблем с допуском. Кроме того, ПКР готовит свои предложения к конференции Международной федерации волейбола (FIVB), которая пройдет на следующей неделе.