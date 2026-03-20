Рожков: российские следж-хоккеисты будут готовы играть на Паралимпиаде-2030
Сборная России по следж-хоккею будет готова к выступлению на Паралимпийских играх 2030 во Франции, сообщил журналистам президент Паралимпийского комитета России
2026-03-20T19:17:00+03:00
РИА Новости Спорт
ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Сборная России по следж-хоккею будет готова к выступлению на Паралимпийских играх 2030 во Франции, сообщил журналистам президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
С 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошли зимние Паралимпийские игры. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. В командных и игровых видах наши атлеты не были представлены, так как в некоторых дисциплинах, включая следж-хоккей, был пропущен весь квалификационный период.
"Просвет по командным видам есть в следж-хоккее, который относится непосредственно в IPC (Международный паралимпийский комитет - ред.). Поэтому ребята будут участвовать в этом году в чемпионате мира группы С, потом пройдут группу В и в 2030 году будут готовы выступить на Паралимпийских играх во Франции", - сказал Рожков после отчетно-выборной конференции ПКР.
"Что касается Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), до конца непонятно решение, которое было принято Спортивным арбитражным судом перед Паралимпиадой. Они кулуарно заявляют, что это допуск только на Паралимпийские игры. Мы с коллегами-юристами уже прорабатываем дорожную карту, как мы дальше именно с FIS двигаемся. В биатлоне судебный процесс с международной федерацией так и не состоялся. Ведем консультации с нашей федерацией биатлона. Главная в процессе она, а не наш Паралимпийский комитет, они выстраивают программу (действий), так что тут тоже непонятно. И керлинг. В зависимости от того, как мы решим вопросы с этими международными федерациями, будет зависеть, в каком составе мы будем выступать на следующих зимних Паралимпийских играх", - добавил глава организации.
Зимняя Паралимпиада-2030 пройдет во Французских Альпах с 8 по 17 марта.