17:24 20.03.2026 (обновлено: 17:45 20.03.2026)
Рожкова переизбрали на пост главы паралимпийского комитета России
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПавел Рожков
Павел Рожков. Архивное фото
ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости. Павел Рожков переизбран на пост главы Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщает корреспондент РИА Новости с места проведения отчетно-выборной конференции организации.
Мероприятие ПКР проходит в пятницу в Подольске. Рожков был единственным кандидатом на пост президента организации и был выбран единогласно.
Председателем исполкома ПКР избран Артем Торопчин, генеральным секретарем - Андрей Строкин.
Во время работы Рожкова в должности главы организации паралимпийская сборная России вернулась на летние Паралимпийские игры после их пропуска в 2016 году из-за санкций. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Сборная России в составе шести спортсменов приняла участие на Паралимпиаде в Италии 2026 года с флагом и гимном и заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
Заслуженный тренер России Рожков исполнял обязанности президента ПКР с марта 2021 года. Тогда он сменил Владимира Лукина, занимавшего пост главы организации с 1997 года. В марте 2022 года Рожков был избран на пост президента организации.
Путин назвал героями российских паралимпийцев
