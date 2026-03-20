15:15 20.03.2026
Рожков рассказал, как спас российского тренера от пожара на Паралимпиаде
павел рожков
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что спас от пожара старшего тренера паралимпийцев-горнолыжников Александра Назарова во время Игр в Италии.
В пятницу в Подольске проходит отчетно-выборная конференция Паралимпийского комитета России (ПКР).
"Я на Паралимпиаде Назарова спас от пожара. Мы старались, чтобы все спортсмены у нас на Паралимпиаде жили по одному, поэтому приходилось тесниться. Я забрал Назарова к себе, и через полтора часа у него загорелся домик. Не знаю, случайно или вывести его из строя хотели", - сказал Рожков журналистам.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
