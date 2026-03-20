Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/rozhkov-2081963590.html
Глава ПКР рассказал о работе по полному допуску россиян на следующие Игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081127025_0:0:3358:1889_1920x0_80_0_0_3ddb11d46290fd2e2e69cfd3af642b1a.jpg
https://ria.ru/20260320/matytsin-2081926892.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081127025_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_61b13e9df89d7be4d3ba5bcdc1fd2042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Павел Рожков, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Глава ПКР рассказал о работе по полному допуску россиян на следующие Игры

Рожков: предстоит работа для участия в следующей Паралимпиаде в полном составе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрилет паралимпийской сборной России в Москву
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Для участия российских спортсменов в следующих Паралимпийских играх в полном составе предстоит серьезная правозащитная и огромная юридическая работа, заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В пятницу в Подольске проходит отчетно-выборная конференция ПКР.
"FIS трижды заявлял, что решения по допуску касаются только Паралимпийских игр. Пока есть противостояние, все это будет продолжаться. Мы на этом пятачке выиграли, а дальше должны двигаться. Президент меня вчера спросил: "Что нужно?" Я попросил сказать добрые слова всем организациям, которые нам помогли выиграть суд", - заявил Рожков в рамках конференции.
«
"Биатлон у нас провис. Когда будет рассмотрен вопрос в CAS, неизвестно. По следж-хоккею ситуация налаживается, нас допустили в группу С, у нас есть около 30 команд из участников СВО. По лету у нас нет эстафет, командных видов спорта. Предстоит серьезная правозащитная работа, огромная юридическая работа, чтобы наши паралимпийцы выступили на следующих Играх в полном составе. Этой работы становится все больше и больше", - добавил глава ПКР.
С 6 по 15 марта в Италии проходили зимние Паралимпийские игры. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
Флаг Паралимпийского комитета России (ПКР) - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Матыцин назвал работу ПКР примером для других спортивных федераций
Вчера, 13:14
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала