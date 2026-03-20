Глава ПКР рассказал о работе по полному допуску россиян на следующие Игры
Для участия российских спортсменов в следующих Паралимпийских играх в полном составе предстоит серьезная правозащитная и огромная юридическая работа, заявил... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/matytsin-2081926892.html
Рожков: предстоит работа для участия в следующей Паралимпиаде в полном составе
ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Для участия российских спортсменов в следующих Паралимпийских играх в полном составе предстоит серьезная правозащитная и огромная юридическая работа, заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В пятницу в Подольске проходит отчетно-выборная конференция ПКР.
"FIS трижды заявлял, что решения по допуску касаются только Паралимпийских игр. Пока есть противостояние, все это будет продолжаться. Мы на этом пятачке выиграли, а дальше должны двигаться. Президент меня вчера спросил: "Что нужно?" Я попросил сказать добрые слова всем организациям, которые нам помогли выиграть суд", - заявил Рожков в рамках конференции.
"Биатлон у нас провис. Когда будет рассмотрен вопрос в CAS, неизвестно. По следж-хоккею ситуация налаживается, нас допустили в группу С, у нас есть около 30 команд из участников СВО. По лету у нас нет эстафет, командных видов спорта. Предстоит серьезная правозащитная работа, огромная юридическая работа, чтобы наши паралимпийцы выступили на следующих Играх в полном составе. Этой работы становится все больше и больше", - добавил глава ПКР.
С 6 по 15 марта в Италии проходили зимние Паралимпийские игры. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.