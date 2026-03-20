В России появятся онлайн-гонки на отечественных грузовиках

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Онлайн-гонки на грузовиках "Командиры бездорожья" разрабатываются в России, их выход запланирован в текущем году, заявил РИА Новости заместитель генерального директора АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Андрей Воронков.

« "Если говорить о в целом спортивных играх, в разработке сейчас находятся онлайн-гонки на грузовиках "Командиры бездорожья", которые выйдут в этом году", - сказал Воронков.

Он отметил, что крупные футбольные или хоккейные симуляторы для ПК пока не представлены. По словам Воронкова, это связано с высокими бюджетами и технологической сложностью таких проектов.

"Безусловно, если такие проекты будут заявлены на конкурс на создание национального контента, они будут рассмотрены. Важно, чтобы проект был хорошо проработан, а также имел одного или нескольких соинвесторов", - добавил эксперт.