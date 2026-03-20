В России появятся онлайн-гонки на отечественных грузовиках
Онлайн-гонки на грузовиках "Командиры бездорожья" разрабатываются в России, их выход запланирован в текущем году, заявил РИА Новости заместитель генерального... РИА Новости, 20.03.2026
В России разрабатывают онлайн-гонки на грузовиках «Командиры бездорожья»
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Онлайн-гонки на грузовиках "Командиры бездорожья" разрабатываются в России, их выход запланирован в текущем году, заявил РИА Новости заместитель генерального директора АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Андрей Воронков.
"Если говорить о в целом спортивных играх, в разработке сейчас находятся онлайн-гонки на грузовиках "Командиры бездорожья", которые выйдут в этом году", - сказал Воронков.
Он отметил, что крупные футбольные или хоккейные симуляторы для ПК пока не представлены. По словам Воронкова, это связано с высокими бюджетами и технологической сложностью таких проектов.
"Безусловно, если такие проекты будут заявлены на конкурс на создание национального контента, они будут рассмотрены. Важно, чтобы проект был хорошо проработан, а также имел одного или нескольких соинвесторов", - добавил эксперт.
Бесплатная многопользовательская онлайн-гонка будет посвящена ралли-рейдам на российских грузовиках. Игроки могут глубоко модифицировать автопарк, основанный на советских и современных моделях, а трассы построены по реальным географическим локациям России
- от Поволжья
до плато Путорана.