Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" создал "урановый совет" по топливным потребностям АЭС будущего - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/rosatom-2081865868.html
"Росатом" создал "урановый совет" по топливным потребностям АЭС будущего
"Росатом" создал "урановый совет" по топливным потребностям АЭС будущего - РИА Новости, 20.03.2026
"Росатом" создал "урановый совет" по топливным потребностям АЭС будущего
"Росатом" создал у себя "урановый совет" - комитет, который займется решением вопросов обеспечения топливных потребностей атомной энергетики будущего, в том... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T09:04:00+03:00
2026-03-20T09:04:00+03:00
россия
франция
ближний восток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
международное энергетическое агентство
белоярская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_0:181:2985:1860_1920x0_80_0_0_f90968067cec4d523c9aafe841e9e04d.jpg
россия
франция
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_745d3e58c70917981d1f199dc801d1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, ближний восток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", международное энергетическое агентство, белоярская аэс
Россия, Франция, Ближний Восток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Международное энергетическое агентство, Белоярская АЭС
"Росатом" создал "урановый совет" по топливным потребностям АЭС будущего

Лихачев: «Росатом» создал урановый совет для решения топливных потребностей АЭС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Росатом" создал у себя "урановый совет" - комитет, который займется решением вопросов обеспечения топливных потребностей атомной энергетики будущего, в том числе проектов АЭС за рубежом, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Стоимость электроэнергии имеет принципиальное значение не только для экономики, но и для доступности современных технологий. При этом события последних лет показали, насколько волатильна цена киловатт-часа, как быстро и как резко она растет в ответ на геополитические изменения и встряски", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".
По его словам, события февраля-марта нынешнего года на Ближнем Востоке, ограничившие поставки газа в Европу, вызвали ценовой шок на ключевых оптовых рынках электроэнергии континента.
Германии, которая делает ставку на газовую генерацию и возобновляемые источники энергии (ВИЭ), цена в марте составляла 102,4 евро за мегаватт-час. В Италии, где схожая структура генерации, цена достигала 141,82 евро за мегаватт-час. Это – разительный контраст с энергосистемами, где доминирует атомная выработка. Так, во Франции, в марте 2026 цена составляла всего 69,24 евро за мегаватт-час", - отметил Лихачев.
Российский оптовый рынок электроэнергии демонстрирует принципиально иную модель, подчеркнул глава "Росатома".
"У нас атомная генерация выполняет функцию ценового стабилизатора. Благодаря АЭС цены в России – в частности, в первой ценовой зоне – остаются несопоставимо ниже европейских. Для понимания масштаба разрыва: прогнозируемая оптовая цена в России на 2026 год составляет около 3,4 рубля за киловатт-час, что эквивалентно примерно 32-35 евро за мегаватт-час, с учетом текущих обменных курсов. Это вдвое ниже, чем в "атомной" Франции, и в 3-4 раза ниже, чем в газозависимых странах Европы", - сказал Лихачев. Таким образом, конкурентоспособные цены на электроэнергию очевидно коррелируют с уровнем развития атомной энергетики и ее долей в энергобалансе страны, добавил он.
По словам Лихачева, секрета тут нет. "В структуре цены "атомного" киловатт-часа себестоимость непосредственно урана составляет всего около 5% (в отличие от, например, киловатт-часа, "произведенного" из природного газа, себестоимость может достигать 80 процентов в цене электроэнергии)", - пояснил он. Даже в условиях роста цен на урановое сырье и услуги по его обогащению АЭС, пожалуй, остается самым экономически эффективным способом производства электрической энергии, доступным человечеству, добавил Лихачев. Как результат, растет глобальный спрос на атомную энергетику: по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2050 году мощности АЭС в мире могут удвоиться до 950 ГВт, отметил глава "Росатома". "А в России к 2042 году мы построим 38 новых атомных энергоблоков мощностью более 29 ГВт", - заявил Лихачев.
По его словам, логичен вопрос – хватит ли на всех урана, не грозит ли атомной энергетике топливный голод? "У "Росатома" есть ответ, и этот ответ – нет, ни нам, ни нашим партнерам урановый голод не грозит. Мы обеспечены собственной минерально-сырьевой базой на десятилетия вперед и занимаем лидирующие позиции на мировом урановом рынке", - подчеркнул Лихачев.
Главное преимущество российской атомной отрасли - не просто добыча урана, а технологическое лидерство, пояснил он.
Россия уже сегодня на практике реализует технологии замкнутого ядерного топливного цикла: на Белоярской АЭС работают реакторы на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800, а в Северске Томской области строится первый в мире энергокомплекс четвертого поколения ОДЭК с реактором на быстрых нейтронах и со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, отметил Лихачев.
"Мы являемся единственной страной в мире, которая полностью использует уран и плутоний от переработки отработавшего топлива в качестве сырья для своих АЭС, обеспечивая этими вторичными источниками порядка четверти парка российских АЭС. Мы и дальше будем развивать промышленную переработку отработавшего ядерного топлива, увеличивая долю вторичных источников. Это радикально сократит потребность в природном уране и фактически создаст источник топлива на тысячи лет вперед", - сказал Лихачев.
Расширение продуктовой линейки, создание энергосистем IV поколения, не зависящих от сырьевой базы – природного урана, и масштабное строительство энергоблоков АЭС в России и за рубежом потребует новых подходов к управлению всем ядерным топливным циклом двухкомпонентной ядерной энергосистемы с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, подчеркнул Лихачев.
"Для координации этой работы создан комитет по ядерному топливному циклу. В него вошли практически все руководители высшего звена госкорпорации. Комитет станет своеобразным "Урановым советом", который определит стратегию и тактику на этом ключевом направлении", - сказал глава "Росатома". По словам Лихачева, цель работы комитета - гарантированное и эффективное обеспечение топливных потребностей растущей атомной генерации внутри России и проектов, включая совсем отдаленных, с зарубежными партнерами "Росатома".
"Для этого мы будем развивать мощности по обогащению, фабрикации топлива и переработке отработавшего ядерного топлива, формировать и реализовывать национальную урановую программу, предусматривающую снижение удельного потребления природного урана за счет технологий замыкания ядерного топливного цикла с параллельным расширением сырьевой базы и добычи природного урана для увеличения доли атомной генерации", - сказал Лихачев.
РоссияФранцияБлижний ВостокАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Международное энергетическое агентствоБелоярская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала