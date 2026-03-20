"Росатом" создал "урановый совет" по топливным потребностям АЭС будущего

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Росатом" создал у себя "урановый совет" - комитет, который займется решением вопросов обеспечения топливных потребностей атомной энергетики будущего, в том числе проектов АЭС за рубежом, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

"Стоимость электроэнергии имеет принципиальное значение не только для экономики, но и для доступности современных технологий. При этом события последних лет показали, насколько волатильна цена киловатт-часа, как быстро и как резко она растет в ответ на геополитические изменения и встряски", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом ".

По его словам, события февраля-марта нынешнего года на Ближнем Востоке , ограничившие поставки газа в Европу , вызвали ценовой шок на ключевых оптовых рынках электроэнергии континента.

"В Германии , которая делает ставку на газовую генерацию и возобновляемые источники энергии (ВИЭ), цена в марте составляла 102,4 евро за мегаватт-час. В Италии , где схожая структура генерации, цена достигала 141,82 евро за мегаватт-час. Это – разительный контраст с энергосистемами, где доминирует атомная выработка. Так, во Франции , в марте 2026 цена составляла всего 69,24 евро за мегаватт-час", - отметил Лихачев.

Российский оптовый рынок электроэнергии демонстрирует принципиально иную модель, подчеркнул глава "Росатома".

"У нас атомная генерация выполняет функцию ценового стабилизатора. Благодаря АЭС цены в России – в частности, в первой ценовой зоне – остаются несопоставимо ниже европейских. Для понимания масштаба разрыва: прогнозируемая оптовая цена в России на 2026 год составляет около 3,4 рубля за киловатт-час, что эквивалентно примерно 32-35 евро за мегаватт-час, с учетом текущих обменных курсов. Это вдвое ниже, чем в "атомной" Франции, и в 3-4 раза ниже, чем в газозависимых странах Европы", - сказал Лихачев. Таким образом, конкурентоспособные цены на электроэнергию очевидно коррелируют с уровнем развития атомной энергетики и ее долей в энергобалансе страны, добавил он.

По словам Лихачева, секрета тут нет. "В структуре цены "атомного" киловатт-часа себестоимость непосредственно урана составляет всего около 5% (в отличие от, например, киловатт-часа, "произведенного" из природного газа, себестоимость может достигать 80 процентов в цене электроэнергии)", - пояснил он. Даже в условиях роста цен на урановое сырье и услуги по его обогащению АЭС, пожалуй, остается самым экономически эффективным способом производства электрической энергии, доступным человечеству, добавил Лихачев. Как результат, растет глобальный спрос на атомную энергетику: по прогнозам Международного энергетического агентства ( МЭА ), к 2050 году мощности АЭС в мире могут удвоиться до 950 ГВт, отметил глава "Росатома". "А в России к 2042 году мы построим 38 новых атомных энергоблоков мощностью более 29 ГВт", - заявил Лихачев.

По его словам, логичен вопрос – хватит ли на всех урана, не грозит ли атомной энергетике топливный голод? "У "Росатома" есть ответ, и этот ответ – нет, ни нам, ни нашим партнерам урановый голод не грозит. Мы обеспечены собственной минерально-сырьевой базой на десятилетия вперед и занимаем лидирующие позиции на мировом урановом рынке", - подчеркнул Лихачев.

Главное преимущество российской атомной отрасли - не просто добыча урана, а технологическое лидерство, пояснил он.

Россия уже сегодня на практике реализует технологии замкнутого ядерного топливного цикла: на Белоярской АЭС работают реакторы на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800, а в Северске Томской области строится первый в мире энергокомплекс четвертого поколения ОДЭК с реактором на быстрых нейтронах и со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, отметил Лихачев.

"Мы являемся единственной страной в мире, которая полностью использует уран и плутоний от переработки отработавшего топлива в качестве сырья для своих АЭС, обеспечивая этими вторичными источниками порядка четверти парка российских АЭС. Мы и дальше будем развивать промышленную переработку отработавшего ядерного топлива, увеличивая долю вторичных источников. Это радикально сократит потребность в природном уране и фактически создаст источник топлива на тысячи лет вперед", - сказал Лихачев.

Расширение продуктовой линейки, создание энергосистем IV поколения, не зависящих от сырьевой базы – природного урана, и масштабное строительство энергоблоков АЭС в России и за рубежом потребует новых подходов к управлению всем ядерным топливным циклом двухкомпонентной ядерной энергосистемы с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, подчеркнул Лихачев.

"Для координации этой работы создан комитет по ядерному топливному циклу. В него вошли практически все руководители высшего звена госкорпорации. Комитет станет своеобразным "Урановым советом", который определит стратегию и тактику на этом ключевом направлении", - сказал глава "Росатома". По словам Лихачева, цель работы комитета - гарантированное и эффективное обеспечение топливных потребностей растущей атомной генерации внутри России и проектов, включая совсем отдаленных, с зарубежными партнерами "Росатома".