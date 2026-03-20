История военных проектов из СССР, которые опередили свое время

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В истории советской военной техники немало разработок, так и не ставших серийными. Некоторые из них выглядели настолько необычно, что и сегодня воспринимаются как эксперимент на грани фантастики.

Почему военные искали новые решения

К концу 1950-х годов стало очевидно: стационарные объекты управления становятся слишком уязвимыми. Развитие разведки и средств поражения означало, что даже хорошо замаскированный бункер может быть обнаружен и уничтожен в первые часы конфликта.

В этих условиях появилась идея отказаться от неподвижных командных пунктов. Вместо этого предлагалось создать мобильный центр управления, который можно было бы постоянно перемещать, меняя позиции и усложняя задачу противнику.

Техническое задание выглядело амбициозно: машина должна была перевозить офицеров и оборудование, быстро развертываться, обеспечивать автономную работу и при необходимости скрываться под землей.

К середине 1960-х появился первый опытный образец — машина под условным названием "Стрела". Это был тяжелый восьмиколесный агрегат с герметичным отсеком, рассчитанным на работу в условиях применения оружия массового поражения.

В 1965 году проект представили военному руководству. Однако реакция оказалась сдержанной — основные претензии касались двух вещей: стоимости и надежности. Конструкция получилась дорогой и сложной, а ключевая функция, так называемое самозакапывание, работала нестабильно. Машина могла заехать в подготовленный котлован, но гарантированно выбраться обратно удавалось не всегда.

Возвращение к идее

Спустя примерно десятилетие ситуация изменилась. В 1970-е годы развитие высокоточного оружия и систем обнаружения вновь сделало вопрос мобильности командных пунктов актуальным.

Так началась вторая попытка, результатом которой стала машина "Редут". Основой нового проекта стало шасси МАЗ-543В — одна из самых мощных платформ своего времени. Машина имела колесную формулу 8×8 и оснащалась 12-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 525 лошадиных сил.

При массе около 39 тонн она могла развивать скорость до 60 км/ч. При этом расход топлива достигал примерно 80 литров на 100 километров. Габариты также были внушительными: длина около 11,5 метра, высокий клиренс и способность преодолевать сложные участки — от бродов до крутых подъемов.

Однако главная особенность скрывалась внутри. Машина представляла собой герметичный обитаемый модуль, рассчитанный на размещение группы офицеров и оборудования связи.

Несмотря на распространенное описание, машина не могла буквально "зарываться" в землю самостоятельно. Специальная техника готовила котлован, в который и заезжал "Редут". Снаружи оставались лишь элементы, необходимые для наблюдения и вентиляции. Зато выход из укрытия машина могла осуществлять самостоятельно.

Главной проблемой оставалась зависимость от вспомогательной техники. Тем не менее проект был доведен до рабочего состояния и даже принят, хотя и не получил широкого распространения.

Публично "Редут" представили в конце 1980-х годов. После этого он практически исчез из поля зрения. В начале 1990-х машину перевезли в Подмосковье, где планировали создать музей военной техники — проект так и не реализовали.

Другие концепт-машины

"Редут" был лишь одним из примеров нестандартного подхода. Еще в 1930-е годы советские инженеры предлагали проекты, которые сегодня выглядят не менее необычно.

В 1937 году инженер Михаил Смальков разработал колесно-гусеничный летающий танк МАС-1. Машина на базе БТ-7 должна была оснащаться складными крыльями и хвостовым оперением, а также винтом в носовой части. Экипаж состоял из двух человек, а вооружение включало крупнокалиберный и авиационный пулеметы.

Однако дальше деревянного макета дело не пошло. Конструкция оказалась слишком сложной, а обеспечить устойчивый полет так и не удалось.

В том же году появился еще один необычный проект — танк на воздушной подушке, разработанный под руководством инженера Владимира Левкова. Машина должна была перемещаться на высоте 20-25 сантиметров над поверхностью, развивая скорость до 250 км/ч.