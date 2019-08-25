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РИА Новости

Стальные чудовища. Самые необычные проекты советской бронетехники

08:00 25.08.2019 (обновлено: 08:03 25.08.2019)
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© Фото : public domainОбъект 279
Объект 279
© Фото : public domain
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Андрей Коц. На вооружении советских и российских сухопутных войск стояли сотни, если не тысячи образцов бронетехники различного назначения — танков, БМП, БТР, самоходных артиллерийских установок и многого другого. Однако далеко не все проекты воплотились в металле и пошли в серийное производство. Множество интересных разработок так и остались в виде чертежей или единичных прототипов. О самых необычных из них — в материале РИА Новости.

Танк — летающая тарелка

В годы холодной войны и СССР, и США пытались создать тяжелый танк, способный воевать даже в эпицентре ядерного взрыва. Но дальше прототипа дело не двинулось. Советский "Объект 279", разработанный в Ленинграде под руководством легендарного конструктора бронетехники Жозефа Котина к 1959-му, даже сегодня поражает воображение необычным видом.
© Фото : public domainТанк "Объект 279"
Танк Объект 279
© Фото : public domain
Танк "Объект 279"
Во-первых, "вытянутый" до эллипсоида корпус, напоминающий то ли катер, то ли летающую тарелку. Такое конструктивное решение предотвращало переворачивание танка ударной волной ядерного взрыва. Во-вторых, в движение машину приводила ходовая часть с четырьмя гусеничными лентами, что в танкостроении не практиковалось. Это позволяло "Объекту 279" преодолевать труднопроходимые для обычных танков участки. Он с легкостью передвигался по снегу и заболоченной местности. Шасси исключало возможность посадки танка днищем при преодолении заграждений — "ежей", "пней", бетонных надолбов.
Объект 279
Объект 279
Объект 279
Недостатки — неповоротливость, сложность обслуживания и ремонта, слишком высокий профиль и трудоемкость производства. Единственный экземпляр танка представлен на экспозиции Центрального музея бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке.

С башней и крыльями

Не менее смелый проект — колесно-гусеничный летающий танк МАС-1, разработанный в 1937 году инженером Михаилом Смальковым. Машина на базе легкого танка БТ-7 отличалась большой оригинальностью конструкции — обтекаемой формой корпуса и наличием складных приспособлений для преодоления преград по воздуху.
© Фото : public domainМакет летающего танка МАС-1
Макет летающего танка МАС-1
© Фото : public domain
Макет летающего танка МАС-1
К ним относились выдвижные крылья прямой формы и хвостовое оперение из стабилизатора, киля, рулей высоты и направления. В движение в воздухе МАС-1 должен был приводить двухлопастной винт в носовой части корпуса, на земле — колесно-гусеничная ходовая часть. Экипаж — два человека: механик-водитель и командир. Вооружение — 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет ДК в башне и 7,62-миллиметровый авиационный пулемет ШКАС, приспособленный для стрельбы через канал вала винта.
© Фото : public domainМакет летающего танка МАС-1
Макет летающего танка МАС-1
© Фото : public domain
Макет летающего танка МАС-1
Необычный танк предполагалось использовать для наземной и воздушной разведки, авиадесантных операций, поддержки глубоких рейдов конницы. Был даже изготовлен деревянный макет, однако проект закрыли как бесперспективный. Конструкция этого 4,5-тонного танка была слишком сложной для массового производства. Кроме того, так и не удалось обеспечить достаточную для стабильного полета аэродинамику.

"Болотный" танк

В том же 1937-м специалисты Московского авиационного завода № 84 представили проект танка на воздушной подушке, также известного по документам как "Земноводный подлетающий танк". Бронированную машину предполагалось использовать для боевых действий в заболоченной и песчаной местности. Ходом работ руководил инженер и конструктор Владимир Левков, еще в 1925-м обосновавший в работе "Вихревая теория ротора" возможность судов на воздушной подушке.
© Фото : public domainЗемноводный подлетающий танк
Земноводный подлетающий танк
© Фото : public domain
Земноводный подлетающий танк
Основой конструкции послужил первый в мире катер на воздушной подушке Л-1, созданный в 1934-м с таким же П-образным сечением корпуса. Согласно проекту, в носовой и кормовой части танка размещались два воздушных винта, которые вращались двумя авиационными двигателями М-25 суммарной мощностью 1450 лошадиных сил.
Они должны были обеспечить машине массой 8,5 тонны скорость движения до 250 километров в час на высоте 20-25 сантиметров. Экипаж — механик-водитель и командир-стрелок. Вооружение — 7,62-миллиметровый пулемет ДТ. Изготовили только макет. Страна готовилась к большой войне, и оборонная промышленность занималась более традиционной бронетехникой.

Морской калибр

В 1940-м специалисты Ижорского и Кировского заводов провели успешный эксперимент по установке 130-миллиметрового корабельного орудия Б-13-IIс на сухопутное шасси. С началом Зимней войны Красной армии срочно потребовалась самоходка для борьбы с бронированными дотами и другими фортификационными сооружениями финских войск.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка СУ-100 Y
Самоходная артиллерийская установка СУ-100 Y
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка СУ-100 Y
Пушку, предназначенную для крейсеров и мощных береговых батарей, установили на шасси опытного тяжелого танка Т-100, смонтировав на нем вместо двух штатных башен бронированную рубку клиновидной формы. Самоходка получила обозначение СУ-100-Y. Ее орудие обеспечивало снаряду начальную скорость свыше 800 метров в секунду и позволяло вести огонь на дальность около 20 километров. Боекомплект самоходки состоял из 30 выстрелов раздельного заряжания.
Повоевать самоходка не успела. Ее привезли в Карелию уже после окончания войны. Однако пушку все же испытали на остатках оборонительной линии финнов, уничтожая ДОТы обстрелом с большой дистанции по настильной траектории. Самоходка так и осталась в единственном экземпляре. Крест на программе поставило принятие на вооружение танков КВ-1 и КВ-2. Последний был вооружен 152-миллиметровой гаубицей М-10, более подходящей для уничтожения полевых укреплений, чем корабельное орудие СУ-100-Y. Прототип самоходки хранится в музее бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке.

"Ослепительная" мощь

К концу 1980-х специалисты НПО "Астрофизика" разработали самоходный лазерный комплекс 1К17 "Сжатие" на шасси самоходной гаубицы "Мста-С". Боевая машина предназначалась для противодействия оптико-электронным приборам противника. Башню самоходки значительно увеличили, чтобы разместить в ней оптико-электронное оборудование. В передней части вместо пушки установили оптический блок из 15 объективов.
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Self-propelled laser system 1K17 Szhatie / Cropped imageСамоходный лазерный комплекс 1К17 "Сжатие"
Самоходный лазерный комплекс 1К17 Сжатие
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Self-propelled laser system 1K17 Szhatie / Cropped image
Самоходный лазерный комплекс 1К17 "Сжатие"
Специально для 1К17 вырастили искусственный кристалл рубина массой 30 килограммов. Каждый из 12 оптических каналов многоканального лазера оборудовали индивидуальной системой наведения. Комплекс был способен поражать цель лучами разных длин волн, что обеспечивало надежное ослепление приборов противника, даже защищенных светофильтрами. Генераторы лазера должна была питать автономная вспомогательная силовая установка, размещенная в задней части башни.
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Self-propelled laser system 1K17 Szhatie / Cropped imageСамоходный лазерный комплекс 1К17 "Сжатие"
Самоходный лазерный комплекс 1К17 Сжатие
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Self-propelled laser system 1K17 Szhatie / Cropped image
Самоходный лазерный комплекс 1К17 "Сжатие"
В декабре 1990-го создали опытный образец машины. В 1992-м он прошел государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение. Помешали распад СССР и последовавшее за этим повальное урезание финансирования оборонки. Единственный образец "Сжатия" хранится в Военно-техническом музее в подмосковном селе Ивановское.
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