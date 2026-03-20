Продюсер "Ласкового мая" пожаловался суду на плохое здоровье - РИА Новости, 20.03.2026
08:26 20.03.2026
Продюсер "Ласкового мая" пожаловался суду на плохое здоровье
Продюсер "Ласкового мая" пожаловался суду на плохое здоровье

Продюсер Разин пожаловался московскому суду, что вынужден ходить с тростью

© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин пожаловался московскому суду, что утратил здоровье и ходит с тростью, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце 2025 года Разин был заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск. В жалобе на это решение защита продюсера утверждала, что он находится в Турции с 2021 года, не покидает эту страну из-за состояния здоровья. Также сообщалось, что Разин может находиться в США.
Как следует из судебных материалов, жалобу на заочный арест направил сам Разин. В ней он уведомил суд, что утратил здоровье, врачи рекомендовали ему передвигаться с тростью и только на короткие расстояния. Разин попросил отменить решение о заочном аресте, но оно было оставлено в силе, указано в материалах.
Уголовное дело в отношении Разина было возбуждено по факту присвоения денег, которые должны были быть лицензионным вознаграждением автора песен "Ласкового мая" поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Позже Разину вменили еще эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым. По словам информированного источника РИА Новости, ущерб по делу может достигать 1 миллиарда рублей.
