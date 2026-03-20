В Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве сверстника

Следствие полагает, указывает судебная пресс-служба, что 16 марта фигурант, находясь вблизи железнодорожной станции "Кондакопшино", нанес подростку не менее 11 ударов ножом по телу и четыре удара по голове. Далее, желая скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело потерпевшего и пытался закопать в землю.

"Фигурант сообщил суду, что бежать не собирается, дополнил, что в следственном изоляторе ему будет тяжело психологически, просил домашний арест. Мать поддержала сына, просила также домашний арест. Адвокат дополнил, что его подзащитный изобличил соучастников и цели следствия могут быть достигнуты и без СИЗО", - отметили в пресс-службе судов.