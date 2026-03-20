В Петербурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве сверстника
Шестнадцатилетний подросток из Петербурга арестован на два месяца по обвинению в убийстве 17-летнего юноши, сообщает объединенная пресс-служба судов города РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T19:18:00+03:00
2026-03-20T19:27:00+03:00
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости.
Шестнадцатилетний подросток из Петербурга арестован на два месяца по обвинению в убийстве 17-летнего юноши, сообщает объединенная пресс-служба
судов города
"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга
вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 (убийство - ред.) УК РФ
. Срок меры - 18.05.2026", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, указывает судебная пресс-служба, что 16 марта фигурант, находясь вблизи железнодорожной станции "Кондакопшино", нанес подростку не менее 11 ударов ножом по телу и четыре удара по голове. Далее, желая скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело потерпевшего и пытался закопать в землю.
Пресс-служба судов добавила, что несовершеннолетнему предъявлено обвинение.
"Фигурант сообщил суду, что бежать не собирается, дополнил, что в следственном изоляторе ему будет тяжело психологически, просил домашний арест. Мать поддержала сына, просила также домашний арест. Адвокат дополнил, что его подзащитный изобличил соучастников и цели следствия могут быть достигнуты и без СИЗО", - отметили в пресс-службе судов.
В четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что 16-летний парень задержан на месте совершенного им убийства, когда он вернулся туда, чтобы спрятать улики. По данным ГСУ СК
по Петербургу, подростки встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что причиной конфликта стали слова бывшей девушки убитого своему знакомому о насилии над ней.