20:04 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/pkr-2082054267.html
ПКР склоняется к переходу в Азию из-за проблем со странами Европы
Рожков: ПКР склоняется к переходу в Азию из-за проблем с европейскими странами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПавел Рожков
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Паралимпийский комитет России (ПКР) склоняется к переходу в Азиатский паралимпийский комитет из-за проблем с участием в международных турнирах на территории Европы, заявил журналистам президент ПКР Павел Рожков.
Ранее Рожков сообщил, что ПКР обсуждает с Международным паралимпийским комитетом (IPC) вопрос о переходе в Азиатский паралимпийский комитет.
«
"Будет тяжело (в Европе) участвовать в отборочных соревнованиях к следующим Паралимпийским играм. Каждый раз мы идем в посольства, а они еще требуют заранее проплачивать стартовый взнос, гостиницу. Не возвращают, если визы не дают. А есть еще Лондон, скандинавские страны. Поэтому мы больше склоняемся к странам Азии, чтобы через отбор в этих странах выходить на чемпионаты мира и Паралимпийские игры", - сказал Рожков.
"Наши ребята чудом попали в лыжных гонках на Паралимпийские игры в Италии, - продолжил президент ПКР. - Когда суд выиграли, было требование, чтобы мы поучаствовали в рейтинговых соревнованиях. Они были в Польше и Германии. Польша даже не обсуждалась, оставалась Германия. Они затянули вопрос приглашений так, что они пришли практически на католическое Рождество, когда все у них закрыто. Но мы смогли проявить волю и получили визы".
Паралимпиада-2026. Лыжи. Гонка 20 км. Раздельный старт. Церемония награждения. Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Паралимпиец Голубков поблагодарил Путина за поддержку паралимпийцев
19 марта, 18:51
В дальнейшем с выступлениями в соревнованиях тоже возникли сложности, добавил Рожков. "В Германию наши спортсмены приехали, там были потрясены, что с учетом решения IPC мы там будем выступать с флагом и гимном. Начали торговаться с нашим главным тренером - давайте мы вас везде пустим, но чтобы на церемонии открытия и вручении наград флага и гимна не было. Потом старший тренер на меня перевел все обсуждение, мы стали разговаривать с ними юридическим языком, и они приняли решение, что вообще на награждениях чтобы не было ни флага, ни гимна", - отметил он.
"Вот вам Европа. Или Италия - к нам очень хорошо население относилось. Сборы организовали для лыжников и горнолыжников за месяц до соревнований недалеко от места проведения. Все приехали - и спортсмены, и обслуживающий персонал, и сервисмены. И вдруг за неделю вице-президент Италии, министр иностранных дел заявляет, что мы не пустим туда сопровождающий персонал. А они уже там все. Заявления делают, конечно, из-за этого проблемы", - заключил глава ПКР.
 
