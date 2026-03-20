ПКР склоняется к переходу в Азию из-за проблем со странами Европы

"Будет тяжело (в Европе) участвовать в отборочных соревнованиях к следующим Паралимпийским играм. Каждый раз мы идем в посольства, а они еще требуют заранее проплачивать стартовый взнос, гостиницу. Не возвращают, если визы не дают. А есть еще Лондон, скандинавские страны. Поэтому мы больше склоняемся к странам Азии, чтобы через отбор в этих странах выходить на чемпионаты мира и Паралимпийские игры", - сказал Рожков.

"Наши ребята чудом попали в лыжных гонках на Паралимпийские игры в Италии, - продолжил президент ПКР. - Когда суд выиграли, было требование, чтобы мы поучаствовали в рейтинговых соревнованиях. Они были в Польше и Германии. Польша даже не обсуждалась, оставалась Германия. Они затянули вопрос приглашений так, что они пришли практически на католическое Рождество, когда все у них закрыто. Но мы смогли проявить волю и получили визы".

В дальнейшем с выступлениями в соревнованиях тоже возникли сложности, добавил Рожков. "В Германию наши спортсмены приехали, там были потрясены, что с учетом решения IPC мы там будем выступать с флагом и гимном. Начали торговаться с нашим главным тренером - давайте мы вас везде пустим, но чтобы на церемонии открытия и вручении наград флага и гимна не было. Потом старший тренер на меня перевел все обсуждение, мы стали разговаривать с ними юридическим языком, и они приняли решение, что вообще на награждениях чтобы не было ни флага, ни гимна", - отметил он.