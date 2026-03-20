Судья из Европы рассказал, что помешало Петросян завоевать медаль Олимпиады
Судья из Европы рассказал, что помешало Петросян завоевать медаль Олимпиады - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Судья из Европы рассказал, что помешало Петросян завоевать медаль Олимпиады
Работавший на Олимпийских играх 2026 года в Милане нидерландский судья Йерун Принс считает, что российская фигуристка Аделия Петросян переволновалась в ходе... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
2026-03-20T10:13:00+03:00
2026-03-20T10:39:00+03:00
https://ria.ru/20260319/prins-2081678145.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян
Судья из Европы рассказал, что помешало Петросян завоевать медаль Олимпиады
Судья Принс считает, что фигуристка Петросян переволновалась на Олимпиаде
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Работавший на Олимпийских играх 2026 года в Милане нидерландский судья Йерун Принс считает, что российская фигуристка Аделия Петросян переволновалась в ходе своих выступлений.
Петросян, будучи одной из фавориток соревнований, допустила ошибку при исполнении четверного тулупа в произвольной программе и не смогла побороться за пьедестал, заняв итоговое шестое место.
«
"Мне показалось, она была очень взволнована, - сказал Принс в интервью РИА Новости. - К тому же ставка на четверной тулуп не сработала. Конечно, дело в недостатке международного опыта. Теперь, когда он у нее появился, ей будет легче. Когда ты соревнуешься со своими соперницами на протяжении всего сезона, ты лучше знаешь, что тебе нужно сделать, чтобы стать претендентом на медаль".
Принс обслуживал олимпийский турнир в женском одиночном катании в качестве техконтроллера.
Полностью интервью с Йеруном Принсом читайте в пятницу на сайте РИА Новости.