10:13 20.03.2026 (обновлено: 10:39 20.03.2026)
Судья из Европы рассказал, что помешало Петросян завоевать медаль Олимпиады
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Работавший на Олимпийских играх 2026 года в Милане нидерландский судья Йерун Принс считает, что российская фигуристка Аделия Петросян переволновалась в ходе своих выступлений.
Петросян, будучи одной из фавориток соревнований, допустила ошибку при исполнении четверного тулупа в произвольной программе и не смогла побороться за пьедестал, заняв итоговое шестое место.
«
"Мне показалось, она была очень взволнована, - сказал Принс в интервью РИА Новости. - К тому же ставка на четверной тулуп не сработала. Конечно, дело в недостатке международного опыта. Теперь, когда он у нее появился, ей будет легче. Когда ты соревнуешься со своими соперницами на протяжении всего сезона, ты лучше знаешь, что тебе нужно сделать, чтобы стать претендентом на медаль".
Принс обслуживал олимпийский турнир в женском одиночном катании в качестве техконтроллера.
Полностью интервью с Йеруном Принсом читайте в пятницу на сайте РИА Новости.
