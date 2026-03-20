В Петербурге задержали девушку фигуранта дела об убийстве подростка
РІА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T21:29:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Девушка фигуранта об убийстве юноши в Петербурге задержана по подозрению в подстрекательстве в совершении преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по городу.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России
по городу Санкт-Петербургу
задержана 17-летняя девушка, подозреваемая в подстрекательстве и пособничестве к убийству сверстника (части 4, 5 статьи 33, часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.
Ранее по данному уголовному делу был задержан 16-летний подросток, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, 19 марта недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе
было обнаружено тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Установлено, что 16 марта фигуранты по ранее оговоренному плану, под надуманным предлогом позвали бывшего знакомого девушки на встречу. Потерпевший прибыл на железнодорожную станцию, где встретился с подозреваемыми. Там у них произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес удары ножом по телу юноши. После совершенного преступления он попытался скрыть тело.
По ходатайству следствия юноше избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
"В отношении второй фигурантки решается вопрос об избрании меры пресечения", - уточнили в пресс-службе городского главка СК.