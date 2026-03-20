https://ria.ru/20260320/oon-2082030233.html
Медведев и Медведчук осудили слова генсека ООН о референдумах в Крыму и ДНР
2026-03-20T18:18:00+03:00
республика крым
донбасс
россия
дмитрий медведев
виктор медведчук
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785502600_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_37eddfaebc603dd39d2a5dbe4f52aebb.jpg
https://ria.ru/20260318/zakharova-2081465768.html
https://ria.ru/20260318/putin-2081468951.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785502600_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_f7a4fb1e405d672ebf0b4dfbf7b53c4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Медведев и Медведчук: суждения Гутерреша о референдумах в Крыму и ДНР лживы
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Суждения генсека ООН Антониу Гутерреша о референдумах в Крыму и Донбассе лживы и несостоятельны, заявили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Медведев
и Медведчук
опубликовали совместную статью "Еще раз о праве Крыма
, Донецкой Народной Республики
, Луганской Народной Республики
, Запорожской и Херсонской областей
на самоопределение" в журнале "Международная жизнь". В ней зампред Совбеза и председатель совета "Другой Украины" заявили об обоснованности с точки зрения международного права вхождения Крыма, Севастополя
, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
в состав России
.
Среди основ для такого решения жителей этих регионов Медведев и Медведчук назвали дискриминацию по национальному, религиозному, языковому и другим признакам, незаконное политическое и уголовное преследование граждан украинской властью, угрозу их жизни и здоровью.
"Изложенное доказывает неадекватность и политическую ангажированность правовых позиций нынешнего Генерального секретаря ООН
по вопросу самоопределения так называемых "новых территорий России". Все суждения А.Гутерреша по данной теме политически мотивированы, лживы и юридически несостоятельны. Его слова были продиктованы трусливым стремлением занять сторону коллективного Запада, и прежде всего стран Европейского союза, в конфликте с Россией", - подчеркнули авторы статьи
.
"Международно-правовой принцип равноправия и самоопределения может и должен быть применен в отношении Крыма, Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей", - добавили они.
В конце января Гутерреш заявил, что, с точки зрения ООН, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим, в отличие от гренландцев.