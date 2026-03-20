Медведев и Медведчук осудили слова генсека ООН о референдумах в Крыму и ДНР

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Суждения генсека ООН Антониу Гутерреша о референдумах в Крыму и Донбассе лживы и несостоятельны, заявили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Среди основ для такого решения жителей этих регионов Медведев и Медведчук назвали дискриминацию по национальному, религиозному, языковому и другим признакам, незаконное политическое и уголовное преследование граждан украинской властью, угрозу их жизни и здоровью.

"Изложенное доказывает неадекватность и политическую ангажированность правовых позиций нынешнего Генерального секретаря ООН по вопросу самоопределения так называемых "новых территорий России". Все суждения А.Гутерреша по данной теме политически мотивированы, лживы и юридически несостоятельны. Его слова были продиктованы трусливым стремлением занять сторону коллективного Запада, и прежде всего стран Европейского союза, в конфликте с Россией", - подчеркнули авторы статьи

"Международно-правовой принцип равноправия и самоопределения может и должен быть применен в отношении Крыма, Донбасса , Запорожской и Херсонской областей", - добавили они.