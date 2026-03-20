Прокуратура Петербурга запросила 400 часов работ для рэпера Оксимирона*

"Прокуратура запросила 400 часов обязательных работ и запрет заниматься деятельностью, связанной с администрированием в интернете на три года для Федорова", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Федоров*, признанный иноагентом, в 2023 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в нарушение требований законодательства Российской Федерации он продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.