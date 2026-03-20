19:41 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/oksimiron-2082051718.html
Прокуратура Петербурга запросила 400 часов работ для рэпера Оксимирона*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836909341_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_207f5f7f010dac64d54f84538ff23aac.jpg
https://ria.ru/20260320/kontsert-2081992389.html
https://ria.ru/20260318/gorbacheva-2081557120.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Прокуратура Петербурга запросила 400 часов обязательных работ для музыканта Мирона Федорова* (Oxxxymiron) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"Прокуратура запросила 400 часов обязательных работ и запрет заниматься деятельностью, связанной с администрированием в интернете на три года для Федорова", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Федоров*, признанный иноагентом, в 2023 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в нарушение требований законодательства Российской Федерации он продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Ранее пресс-служба прокуратуры Петербурга сообщила, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мирона Федорова*. Он заочно обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Уголовное дело направлено в мировой судебный участок для рассмотрения по существу.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
