В Минтрансе назвали условие возобновления авиасообщения с Ближним Востоком - РИА Новости, 20.03.2026
12:51 20.03.2026
В Минтрансе назвали условие возобновления авиасообщения с Ближним Востоком
В Минтрансе назвали условие возобновления авиасообщения с Ближним Востоком - РИА Новости, 20.03.2026
В Минтрансе назвали условие возобновления авиасообщения с Ближним Востоком
Возобновление регулярных рейсов авиакомпаний РФ на Ближний Восток будет возможно, когда будет обеспечена полная безопасность, сообщил министр транспорта РФ... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T12:51:00+03:00
2026-03-20T12:51:00+03:00
ближний восток
россия
сша
андрей никитин (политик)
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
россия
сша
ближний восток, россия, сша, андрей никитин (политик), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Россия, США, Андрей Никитин (политик), Военная операция США и Израиля против Ирана
В Минтрансе назвали условие возобновления авиасообщения с Ближним Востоком

Никитин: РФ возобновит полеты на Ближний Восток, когда это будет безопасно

Пассажирский самолет "Аэробус-320" . Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Возобновление регулярных рейсов авиакомпаний РФ на Ближний Восток будет возможно, когда будет обеспечена полная безопасность, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Как только это будет полностью безопасно", - сказал Никитин журналистам на вопрос о перспективах возобновления авиасообщения со странами Ближнего Востока.
Министр отметил, что Россия поддерживает активные контакты с авиационными властями стран Ближнего Востока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Пассажиры в московском аэропорту Шереметьево
РСТ: большинство российских туристов, застрявших за рубежом, уже вывезли
19 марта, 14:35
 
Ближний ВостокРоссияСШААндрей Никитин (политик)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
