10:51 20.03.2026
В Петербурге школьница передала деньги аферистам, выбросив рюкзак из окна
В Петербурге школьница передала деньги аферистам, выбросив рюкзак из окна
В Петербурге школьница передала деньги аферистам, выбросив рюкзак из окна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Шестиклассница, которую мошенники убедили в том, что ее мать попала в ДТП, передала более 1 миллиона рублей курьеру, выбросив рюкзак с деньгами из окна, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, 10 марта в полицию Калининского района обратился местный житель, сообщивший, что его дочь стала жертвой аферистов.
"(По словам заявителя – ред.), 5 марта днем его дочь-шестиклассница подверглась давлению телефонных мошенников, звонивших ей под видом легенды о ДТП, и по их указке выбросила из окна квартиры рюкзак с 1 184 000 рублей. Деньги требовались якобы на лечение пострадавшей в аварии матери", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как отмечается, в четверг на бульваре Новаторов правоохранители задержали предполагаемого курьера мошенников, которым "работала" 16-летняя девушка. В настоящее время полиция проверяет, не причастна ли она к другим аналогичным эпизодам.
