В Петербурге школьница передала деньги аферистам, выбросив рюкзак из окна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Шестиклассница, которую мошенники убедили в том, что ее мать попала в ДТП, передала более 1 миллиона рублей курьеру, выбросив рюкзак с деньгами из окна, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в четверг на бульваре Новаторов правоохранители задержали предполагаемого курьера мошенников, которым "работала" 16-летняя девушка. В настоящее время полиция проверяет, не причастна ли она к другим аналогичным эпизодам.