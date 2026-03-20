Почти 1,4 тыс беременных получили систему мониторинга глюкозы в Подмосковье
Почти 1,4 тыс беременных получили систему мониторинга глюкозы в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2026
Почти 1,4 тыс беременных получили систему мониторинга глюкозы в Подмосковье
Почти 1,4 тысячи беременных женщин получили систему непрерывного мониторинга глюкозы в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T15:25:00+03:00
2026-03-20T15:25:00+03:00
2026-03-20T15:25:00+03:00
московская область (подмосковье)
Почти 1,4 тыс беременных получили систему мониторинга глюкозы в Подмосковье
В Подмосковье систему мониторинга глюкозы получили 1,4 тыс будущих мам
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи беременных женщин получили систему непрерывного мониторинга глюкозы в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Получить устройство могут пациентки с сахарным диабетом первого типа, сахарным диабетом второго типа, а также моногенными формами сахарного диабета и гестационным сахарным диабетом. Система непрерывного мониторинга глюкозы позволяет отслеживать пациентам и их лечащим врачам уровень сахара в крови круглосуточно в режиме реального времени.
"Сахарный диабет вносит колоссальные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Важно, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу. В Московской области беременные женщины с сахарным диабетом обеспечиваются системой непрерывного мониторинга глюкозы. Всего с начала года такое устройство получили почти 1,4 тысячи женщин", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Решение о назначении системы мониторинга принимает лечащий врач-эндокринолог при наличии медицинских показаний. Само устройство выдается на основании решения врачебной комиссии.