Пятеро российских паралимпийцев попали в базу "Миротворца"

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пятерых российских паралимпийцев, участвовавших в зимних Паралимпийских играх 2026 года, внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
В базу "Миротворца" попали Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян, а также ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин.
На сайте их обвиняют, в частности в участии в мероприятиях по героизации российских военных, а также якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.