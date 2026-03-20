Москва призывает мир задуматься о деятельности Киева, заявил МИД

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва призывает страны мирового большинства задуматься о дестабилизирующей деятельности агонизирующего киевского режима, который используется Западом уже не только против России, но и других государств, сообщает МИД РФ в связи с задержанием в Индии граждан Украины и США по обвинению в причастности к террористической деятельности.