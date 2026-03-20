Киев подпитывает общемировой рынок нелегальной торговли оружием, заявил МИД

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сейчас Киев подпитывает общемировой рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями, в том числе обучением террористов в Африке, говорится в комментарии МИД РФ в связи с задержанием Национальным агентством расследований Индии граждан Украины и США по обвинению в причастности к террористической деятельности.