https://ria.ru/20260320/mid-2081926591.html
МИД: обстоятельства атаки ВСУ на газопроводы указывают на бенефициаров
Попытка Украины ударить по объектам, связанным с поставками газа по "Турецкому" и "Голубому" потокам, не случайно совпала по времени со встречей Владимира...
2026-03-20T13:13:00+03:00
2026-03-20T14:49:00+03:00
в мире
россия
киев
лондон
владимир зеленский
марк рютте
кир стармер
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080522236_280:156:2885:1621_1920x0_80_0_0_11bf15dee0be8e30d5e82d0ad9bd5e2a.jpg
https://ria.ru/20260315/ukraina-2080646695.html
https://ria.ru/20260305/polyanskiy-2078855659.html
https://ria.ru/20260225/gaz-2076548228.html
россия
киев
лондон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080522236_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_0f3122a1c255192e9124ada68be7d416.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В мире, Россия, Киев, Лондон, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Голубой поток, Турецкий поток, Украина, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Попытка Украины ударить по объектам, связанным с поставками газа по "Турецкому" и "Голубому" потокам, не случайно совпала по времени со встречей Владимира Зеленского с генсекретарем НАТО и премьером Британии, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
За 17-19 марта по компрессорной станции "Русская" безуспешно пытались ударить 22 дрона, "Казачьей" — три, "Береговой" — один.
"Тот факт, что атака ВСУ
по времени совпала со встречами Зеленского
с <...> Марком Рютте
и <...> Киром Стармером
в Лондоне
17 марта, невольно приводит к мысли о ее истинных бенефициарах", — говорится в комментарии Захаровой
на сайте
МИД.
По мнению дипломата, своими безрассудными действиями Киев
пытается подорвать позиции Москвы
как надежного поставщика и удержать конфликт на Украине
в фокусе международного внимания.
"В условиях, когда ведущие страны Запада признают, что без российских энергоресурсов стабилизация рынка будет проблематична, режим Зеленского открыто выступает против их интересов, неприкрыто стремясь влиять на внутриполитические процессы своих спонсоров", — заявила официальный представитель МИД.
Подобные теракты могут повлечь нанесение серьезного ущерба региональной энергобезопасности и еще большую дестабилизацию мирового рынка, предупредила она.
ВСУ усилили удары по газовой инфраструктуре в последние недели. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков
, военные делают все возможное, чтобы купировать угрозы. По его словам, попытки Киева атаковать объекты энергетики грозят усугубить ситуацию в мире.
В конце февраля президент Владимир Путин
на заседании коллегии ФСБ
предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки газа из России
в Турцию
через Черное море
. Вторая нитка "Турецкого потока
" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.