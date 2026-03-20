МИД: обстоятельства атаки ВСУ на газопроводы указывают на бенефициаров - РИА Новости, 20.03.2026
13:13 20.03.2026 (обновлено: 14:49 20.03.2026)
МИД: обстоятельства атаки ВСУ на газопроводы указывают на бенефициаров
МИД: обстоятельства атаки ВСУ на газопроводы указывают на бенефициаров - РИА Новости, 20.03.2026
МИД: обстоятельства атаки ВСУ на газопроводы указывают на бенефициаров
Попытка Украины ударить по объектам, связанным с поставками газа по "Турецкому" и "Голубому" потокам, не случайно совпала по времени со встречей Владимира... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T13:13:00+03:00
2026-03-20T14:49:00+03:00
россия
киев
лондон
украина
в мире, россия, киев, лондон, владимир зеленский, марк рютте, кир стармер, вооруженные силы украины, нато, голубой поток, турецкий поток, украина, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Киев, Лондон, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Голубой поток, Турецкий поток, Украина, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МИД: обстоятельства атаки ВСУ на газопроводы указывают на бенефициаров

МИД: обстоятельства атаки ВСУ на газопроводы РФ указывают на бенефициаров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Попытка Украины ударить по объектам, связанным с поставками газа по "Турецкому" и "Голубому" потокам, не случайно совпала по времени со встречей Владимира Зеленского с генсекретарем НАТО и премьером Британии, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
За 17-19 марта по компрессорной станции "Русская" безуспешно пытались ударить 22 дрона, "Казачьей" — три, "Береговой" — один.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Украина готова усугубить глобальный газовый кризис
15 марта, 08:00
"Тот факт, что атака ВСУ по времени совпала со встречами Зеленского с <...> Марком Рютте и <...> Киром Стармером в Лондоне 17 марта, невольно приводит к мысли о ее истинных бенефициарах", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
По мнению дипломата, своими безрассудными действиями Киев пытается подорвать позиции Москвы как надежного поставщика и удержать конфликт на Украине в фокусе международного внимания.
"В условиях, когда ведущие страны Запада признают, что без российских энергоресурсов стабилизация рынка будет проблематична, режим Зеленского открыто выступает против их интересов, неприкрыто стремясь влиять на внутриполитические процессы своих спонсоров", — заявила официальный представитель МИД.
Подобные теракты могут повлечь нанесение серьезного ущерба региональной энергобезопасности и еще большую дестабилизацию мирового рынка, предупредила она.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Атака на российский газовоз оказалась неудобной для ОБСЕ, заявил Полянский
5 марта, 20:23
ВСУ усилили удары по газовой инфраструктуре в последние недели. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, военные делают все возможное, чтобы купировать угрозы. По его словам, попытки Киева атаковать объекты энергетики грозят усугубить ситуацию в мире.
В конце февраля президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки газа из России в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Европа руками Киева намерена уничтожить Эрдогана
25 февраля, 08:00
 
В миреРоссияКиевЛондонВладимир ЗеленскийМарк РюттеКир СтармерВооруженные силы УкраиныНАТОГолубой потокТурецкий потокУкраинаМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
