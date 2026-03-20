МИД: обстоятельства атаки ВСУ на газопроводы указывают на бенефициаров

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Попытка Украины ударить по объектам, связанным с поставками газа по "Турецкому" и "Голубому" потокам, не случайно совпала по времени со встречей Владимира Зеленского с генсекретарем НАТО и премьером Британии, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

За 17-19 марта по компрессорной станции "Русская" безуспешно пытались ударить 22 дрона, "Казачьей" — три, "Береговой" — один.

По мнению дипломата, своими безрассудными действиями Киев пытается подорвать позиции Москвы как надежного поставщика и удержать конфликт на Украине в фокусе международного внимания.

"В условиях, когда ведущие страны Запада признают, что без российских энергоресурсов стабилизация рынка будет проблематична, режим Зеленского открыто выступает против их интересов, неприкрыто стремясь влиять на внутриполитические процессы своих спонсоров", — заявила официальный представитель МИД.

Подобные теракты могут повлечь нанесение серьезного ущерба региональной энергобезопасности и еще большую дестабилизацию мирового рынка, предупредила она.

ВСУ усилили удары по газовой инфраструктуре в последние недели. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков , военные делают все возможное, чтобы купировать угрозы. По его словам, попытки Киева атаковать объекты энергетики грозят усугубить ситуацию в мире.