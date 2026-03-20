Две передачи и буллит Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть клуб Панарина
08:50 20.03.2026
Две передачи и буллит Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть клуб Панарина
Две передачи и буллит Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть клуб Панарина
хоккей
спорт
артемий панарин
анже копитар
трэвис конекны
лос-анджелес кингз
национальная хоккейная лига (нхл)
филадельфия флайерз
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Анже Копитар, Трэвис Конекны, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз
Две передачи и буллит Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть "Кингз" в матче НХЛ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" на своем льду в серии буллитов проиграл "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20 марта 2026 • начало в 05:30
Закончен (Б)
Лос-Анджелес
3 : 40:1
Филадельфия
19:31 • Квинтон Байфилд
(Тревор Мур, Алекс Лаферьер)
20:47 • Анже Копитар
(Брандт Кларк, Артемий Панарин)
50:28 • Артемий Панарин
(Скотт Лафтон)
20:26 • Трэвис Конечны
(Расмус Ристолайнен, Alex Bump)
24:12 • Ноа Кэйтс
(Матвей Мичков, Расмус Ристолайнен)
26:59 • Трэвис Санхейм
(Ноа Кэйтс, Матвей Мичков)
65:01 • Тревор Зеграс (П)
65:01 • Матвей Мичков (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе хозяев отличились Куинтон Байфилд (20), Анже Копитар (21) и российский нападающий Артемий Панарин (51). У "Филадельфии" шайбы забросили Трэвис Конекны (21), Ноа Кейтс (25) и Трэвис Сэнхайм (27).
В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты "Филадельфии", победный буллит на свой счет записал российский форвард Матвей Мичков, который также отметился двумя результативными передачами по ходу встречи, он был признан второй звездой матча. Забросивший шайбу Панарин тоже сделал голевой пас и стал третьей звездой.
"Лос-Анджелес" (72 очка) идет на четвертом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Филадельфия" (78) располагается на пятой позиции в Столичном дивизионе.
Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер"
