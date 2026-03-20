Две передачи и буллит Мичкова помогли "Филадельфии" обыграть клуб Панарина

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" на своем льду в серии буллитов проиграл "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20 марта 2026 • начало в 05:30
Закончен (Б)
19:31 • Квинтон Байфилд
(Тревор Мур, Алекс Лаферьер)
20:47 • Анже Копитар
50:28 • Артемий Панарин
20:26 • Трэвис Конечны
(Расмус Ристолайнен, Alex Bump)
24:12 • Ноа Кэйтс
26:59 • Трэвис Санхейм
(Ноа Кэйтс, Матвей Мичков)
65:01 • Тревор Зеграс (П)
65:01 • Матвей Мичков (П)
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе хозяев отличились Куинтон Байфилд (20), Анже Копитар (21) и российский нападающий Артемий Панарин (51). У "Филадельфии" шайбы забросили Трэвис Конекны (21), Ноа Кейтс (25) и Трэвис Сэнхайм (27).
В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты "Филадельфии", победный буллит на свой счет записал российский форвард Матвей Мичков, который также отметился двумя результативными передачами по ходу встречи, он был признан второй звездой матча. Забросивший шайбу Панарин тоже сделал голевой пас и стал третьей звездой.
"Лос-Анджелес" (72 очка) идет на четвертом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Филадельфия" (78) располагается на пятой позиции в Столичном дивизионе.