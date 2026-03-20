Выбывший до конца сезона НХЛ капитан "Торонто" успешно перенес операцию
Выбывший до конца сезона НХЛ капитан "Торонто" успешно перенес операцию - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Выбывший до конца сезона НХЛ капитан "Торонто" успешно перенес операцию
Капитан "Торонто Мейпл Лифс" Остон Мэттьюс успешно перенес операцию по восстановлению медиальной коллатеральной связки колена в Нью-Йорке, сообщается на... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
2026-03-20T01:51:00+03:00
2026-03-20T01:51:00+03:00
2026-03-20T01:51:00+03:00
хоккей
спорт
остон мэттьюс
радко гудас
торонто мейпл лифс
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, остон мэттьюс, радко гудас, торонто мейпл лифс, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Остон Мэттьюс, Радко Гудас, Торонто Мейпл Лифс, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Выбывший до конца сезона НХЛ капитан "Торонто" успешно перенес операцию
Выбывший до конца сезона НХЛ капитан "Торонто" Мэттьюс успешно перенес операцию
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Капитан "Торонто Мейпл Лифс" Остон Мэттьюс успешно перенес операцию по восстановлению медиальной коллатеральной связки колена в Нью-Йорке, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Уточняется, что срок восстановления нападающего составит около 12 недель.
В ночь на 13 марта по московскому времени американец получил травму во втором периоде игры регулярного чемпионата против "Анахайм Дакс" (6:4) в результате столкновения с чешским защитником Радко Гудасом, который по итогам инцидента получил пятиматчевую дисквалификацию. Помимо разрыва связки, у форварда был выявлен ушиб четырехглавой мышцы бедра.
В текущем сезоне на счету 28-летнего Мэттьюса 53 очка (27 голов + 26 передач) в 60 матчах. Он идет первым в списке снайперов команды и четвертым в списке бомбардиров. Американец был выбран "Торонто" под первым номером на драфте 2016 года. Он трижды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. В феврале Мэттьюс стал олимпийским чемпионом в качестве капитана сборной США.