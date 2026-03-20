Выбывший до конца сезона НХЛ капитан "Торонто" успешно перенес операцию

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Капитан "Торонто Мейпл Лифс" Остон Мэттьюс успешно перенес операцию по восстановлению медиальной коллатеральной связки колена в Нью-Йорке, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

Уточняется, что срок восстановления нападающего составит около 12 недель.

В ночь на 13 марта по московскому времени американец получил травму во втором периоде игры регулярного чемпионата против "Анахайм Дакс" (6:4) в результате столкновения с чешским защитником Радко Гудасом, который по итогам инцидента получил пятиматчевую дисквалификацию. Помимо разрыва связки, у форварда был выявлен ушиб четырехглавой мышцы бедра.