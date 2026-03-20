В Москве более 200 тысяч мусульман посетили мечети в Ураза-байрам

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мечети Москвы и дополнительные площадки посетили 205 тысяч мусульман в праздник Ураза-байрам, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

"Все нормально, все прошло без происшествий. Мечети и дополнительные площадки Москвы посетили 205 тысяч мусульман", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько мусульман посетило столичные мечети в Ураза-байрам.