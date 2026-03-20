Правительство запретило майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкалье

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство РФ ввело полный запрет майнинга криптовалют в ряде районов Бурятии и Забайкалья с 1 апреля этого года по 15 марта 2031 года, говорится в постановлении кабмина на портале официального опубликования правовых актов.
"На территориях субъектов Российской Федерации, указанных в пунктах 2 и 3 перечня (районы Республики Бурятия и Забайкальского края - ред.), - с 1 апреля 2026 года по 15 марта 2031 года", - говорится в документе.
Ранее в этих регионах запрет на майнинг действовал только в периоды с 15 ноября по 15 марта, то есть в осенне-зимний период.
Как указывается в постановлении правительства, запрет в Республике Бурятия с 1 апреля 2026 года по 15 марта 2031 года распространяется почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округ Улан-Удэ. В Забайкальском крае запрет введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы, в поселке Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период и позднее был заменен на круглогодичный.
