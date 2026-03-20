Правительство запретило майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкалье

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство РФ ввело полный запрет майнинга криптовалют в ряде районов Бурятии и Забайкалья с 1 апреля этого года по 15 марта 2031 года, говорится в постановлении кабмина на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее в этих регионах запрет на майнинг действовал только в периоды с 15 ноября по 15 марта, то есть в осенне-зимний период.