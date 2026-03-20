Эксперт рассказал, как блогерам зарегистрироваться в Max

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Чтобы блогерам, которые имеют каналы в Max с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, зарегистрироваться в реестре Чтобы блогерам, которые имеют каналы в Max с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора , им следует подать заявление через Госуслуги, далее получить уникальный номер и в течение трех дней подтвердить свой номер в специальном боте, рассказал РИА Новости гендиректор группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

В четверг мессенджер Max получил статус социальной сети, а значит владельцы его каналов, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, теперь должны сообщать о себе сведения в Роскомнадзор. Ведомство ведет соответствующий реестр регистрации. Регистрация позволяет владельцам каналов защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории, обеспечивая пользователям возможность убедиться в подлинности источника информации, отметили в Роскомнадзоре.

"Процедура регистрации включает подачу заявления через портал Госуслуги, после чего заявке присваивается уникальный номер. В течение трех дней этот номер нужно подтвердить в спецботе мессенджера Метка А+, выбираете свой канал и вводите номер заявки", - сообщил Аверьянов.

Решение о включении в реестр принимается в течение 10 рабочих дней, уведомление придет в личный кабинет на Госуслугах, подытожил он.