Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/max-2081854893.html
Эксперт рассказал, как блогерам зарегистрироваться в Max
Эксперт рассказал, как блогерам зарегистрироваться в Max
Чтобы блогерам, которые имеют каналы в Max с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора, им следует подать заявление... РИА Новости, 20.03.2026
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771682_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f68eda623d77000bd830a04cf53e26ba.jpg
https://ria.ru/20260319/max--2081677417.html
https://ria.ru/20260318/max-2081455906.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771682_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5c29048f267db644c7518a0c579a26c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Чтобы блогерам, которые имеют каналы в Max с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора, им следует подать заявление через Госуслуги, далее получить уникальный номер и в течение трех дней подтвердить свой номер в специальном боте, рассказал РИА Новости гендиректор группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
Подпишитесь на канал агентства в MAX >>>
В четверг мессенджер Max получил статус социальной сети, а значит владельцы его каналов, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, теперь должны сообщать о себе сведения в Роскомнадзор. Ведомство ведет соответствующий реестр регистрации. Регистрация позволяет владельцам каналов защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории, обеспечивая пользователям возможность убедиться в подлинности источника информации, отметили в Роскомнадзоре.
"Процедура регистрации включает подачу заявления через портал Госуслуги, после чего заявке присваивается уникальный номер. В течение трех дней этот номер нужно подтвердить в спецботе мессенджера Метка А+, выбираете свой канал и вводите номер заявки", - сообщил Аверьянов.
Решение о включении в реестр принимается в течение 10 рабочих дней, уведомление придет в личный кабинет на Госуслугах, подытожил он.
На каналах или страницах с аудиторией более 10 тысяч пользователей, которые не зарегистрированы в реестре, запрещено распространять рекламу и собирать пожертвования. Кроме того, другие каналы не вправе распространять информацию из каналов, подлежащих регистрации, но не внесенных в реестр.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала