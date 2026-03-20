Матыцин назвал работу ПКР примером для других спортивных федераций
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что работа Паралимпийского комитета России под руководством главы организации
Матыцин назвал работу ПКР и Рожкова примером для других спортивных федераций
ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что работа Паралимпийского комитета России под руководством главы организации Павла Рожкова является примерной и на нее должны равняться другие спортивные федерации страны.
В пятницу в Подольске проходит отчетно-выборная конференция ПКР.
"Трудно быть оригинальным, начну с поздравления стране, президенту, паралимпийской команде за тот подвиг, который был совершен в непростых условиях санкционного режима, это вдвойне заслуживает следования этому примеру. Паралимпийский комитет России отмечает 30-летие, и этот успех стал также результатом многолетнего труда сплоченной команды", - заявил Матыцин.
С 6 по 15 марта в Италии проходили зимние Паралимпийские игры. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
"Паралимпийский спорт - маяк для ребят, которые остались в сложных жизненных ситуациях, получили ранения в зоне СВО, конфликтах прошлых лет, и они имеют шанс вернуться в жизнь, добиться успехов, радовать близких и позволить нам гордиться их победой. Также успехи в Италии стали результатом дипломатической работы Павла Алексеевича, МИД, это пример, когда благодаря личному авторитету удалось сохранить и преумножить авторитет России, это пример и для других спортивных федераций, как надо работать. Руководство паралимпийского комитета проявило стойкость, несмотря на все попытки вбить клин между ПКР и международной организацией, это пример того, что надо продолжать работать, и результат придет", - добавил Матыцин
.