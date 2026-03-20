Матыцин назвал работу ПКР примером для других спортивных федераций

ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что работа Паралимпийского комитета России под руководством главы организации Павла Рожкова является примерной и на нее должны равняться другие спортивные федерации страны.

"Трудно быть оригинальным, начну с поздравления стране, президенту, паралимпийской команде за тот подвиг, который был совершен в непростых условиях санкционного режима, это вдвойне заслуживает следования этому примеру. Паралимпийский комитет России отмечает 30-летие, и этот успех стал также результатом многолетнего труда сплоченной команды", - заявил Матыцин.

С 6 по 15 марта в Италии проходили зимние Паралимпийские игры. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.