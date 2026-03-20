Команда Трампа не хотела видеть Мандельсона послом в США, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа неоднократно пыталась изменить решение британского премьера Кира Стармера о назначении экс-посла в США Питера Мандельсона на должность, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников из США и Великобритании.

Ранее Стармер признал, что назначение Мандельсона, который был британским послом в США с февраля по сентябрь 2025 года, было его личной ошибкой.

Один из источников рассказал изданию, что еще в 2024 году помощники Трампа связывались с командой Стармера чтобы сказать, что хотят, чтобы Карен Пирс , являвшаяся тогда послом, осталась на посту. Спустя несколько месяцев эти же люди позвонили ответственным за передачу дел британским чиновникам, выразив недовольство тем, как обращались с Пирс, и самим фактом выбора Мандельсона.

Одной из причин недовольства, как отмечается, было то, что Мандельсон в прошлом неудовлетворительно высказывался о Трампе.

Более того, как отметили один бывший и один действующий чиновники США, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс была одной из противников назначения Мандельсона, называя его высокомерным и грубым.

В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.