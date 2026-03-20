15:56 20.03.2026
Команда Трампа не хотела видеть Мандельсона послом в США, пишут СМИ
В мире, США, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Кир Стармер
Politico: команда Трампа не хотела видеть Мандельсона послом Великобритании

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа неоднократно пыталась изменить решение британского премьера Кира Стармера о назначении экс-посла в США Питера Мандельсона на должность, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников из США и Великобритании.
Ранее Стармер признал, что назначение Мандельсона, который был британским послом в США с февраля по сентябрь 2025 года, было его личной ошибкой.
Один из источников рассказал изданию, что еще в 2024 году помощники Трампа связывались с командой Стармера чтобы сказать, что хотят, чтобы Карен Пирс, являвшаяся тогда послом, осталась на посту. Спустя несколько месяцев эти же люди позвонили ответственным за передачу дел британским чиновникам, выразив недовольство тем, как обращались с Пирс, и самим фактом выбора Мандельсона.
Одной из причин недовольства, как отмечается, было то, что Мандельсон в прошлом неудовлетворительно высказывался о Трампе.
Более того, как отметили один бывший и один действующий чиновники США, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс была одной из противников назначения Мандельсона, называя его высокомерным и грубым.
В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
