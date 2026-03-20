Австралийский пловец побил мировой рекорд на дистанции 50 метров кролем
Австралийский пловец Кэмерон Макэвой побил мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на Открытом чемпионате Китая. РИА Новости Спорт, 20.03.2026
2026-03-20T15:08:00+03:00
Макэвой побил мировой рекорд на дистанции 50 м кролем, державшийся более 16 лет
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Австралийский пловец Кэмерон Макэвой побил мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на Открытом чемпионате Китая.
Макэвой проплыл дистанцию за 20,88 секунды, превзойдя достижение бразильца Сезара Сьелу (20,91 секунды в декабре 2009 года).
Макэвою 31 год. Он является олимпийским чемпионом 2024 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр (2016, 2020).