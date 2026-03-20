Лукашенко рассказал о просьбе Мелании Трамп

"Это же не просто Зеленскому отдать. Ему пофиг эти дети. Если б были нужны, так давно бы уже закончил эту войну", - отметил Лукашенко.

"Если Меланья просит - это в развитие того письма, которое она когда-то передала Путину по поводу детей - я эту позицию старшему брату (так Лукашенко часто называет Путина - ред.) доведу, не вопрос. Но бороться за это не буду, потому что я не знаю, есть эти дети или нет, правда это или нет, и кто передал эти списки. Это мне не сложно - я передам, поговорим на эту тему", - сказал Лукашенко.