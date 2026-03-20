18:25 20.03.2026
Лукашенко рассказал о просьбе Мелании Трамп
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что первая леди США Меланья Трамп попросила его передать российскому лидеру Владимиру Путину список детей,... РИА Новости, 20.03.2026
В мире, США, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Меланья Трамп
Лукашенко рассказал о просьбе Мелании Трамп

Лукашенко рассказал о просьбе жены Трампа передать Путину список детей с Украины

МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что первая леди США Меланья Трамп попросила его передать российскому лидеру Владимиру Путину список детей, которые могли оказаться в РФ в результате конфликта на Украине.
О просьбе супруги американского президента белорусский лидер рассказал в ходе общения с журналистами в пятницу по итогам состоявшихся накануне в Минске переговоров с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Небензя отметил усилия Меланьи Трамп по воссоединению семей
3 марта, 01:23
"Сейчас вот Меланья передала список детей, которые якобы в результате войны на Украине затерялись в России. И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны, скорее всего", - цитирует Лукашенко агентство Белта.
По словам белорусского лидера, супруга американского президента хотела бы, чтобы этих детей "нашли и отдали Украине", где якобы "готовы их взять на содержание".
"Это же не просто Зеленскому отдать. Ему пофиг эти дети. Если б были нужны, так давно бы уже закончил эту войну", - отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии сообщил, что ответил согласием на просьбу первой леди США, предупредив, что он Путина по этому вопросу "уговаривать не будет".
"Если Меланья просит - это в развитие того письма, которое она когда-то передала Путину по поводу детей - я эту позицию старшему брату (так Лукашенко часто называет Путина - ред.) доведу, не вопрос. Но бороться за это не буду, потому что я не знаю, есть эти дети или нет, правда это или нет, и кто передал эти списки. Это мне не сложно - я передам, поговорим на эту тему", - сказал Лукашенко.
В октябре прошлого года помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин высоко оценил личные усилия Меланьи Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями и передал ей наилучшие пожелания.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Трамп болезненно воспринял позицию ЕС по Ирану, заявил Лукашенко
Вчера, 17:57
 
