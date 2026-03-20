Эксперт объяснил, почему лисы стали чаще появляться в городах
Частое появление лис в населенных пунктах в последнее время связно с мягкими зимами и отсутствием крупных хищников, рассказал "Газете.Ru" доктор ветеринарных... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T12:21:00+03:00
Профессор Гламаздин: город оказался для лис своеобразным "супермаркетом"
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Частое появление лис в населенных пунктах в последнее время связно с мягкими зимами и отсутствием крупных хищников, рассказал "Газете.Ru"
доктор ветеринарных наук, профессор, Игорь Гламаздин.
"Пищевые отходы, грызуны в подвалах, птицы в скверах, декоративные пруды, мягкие зимы, отсутствие крупных хищников — все это создает почти идеальные условия для жизни. В результате лисы не просто заходят в города эпизодически, а формируют устойчивые популяции. Их можно встретить в спальных районах, на стройплощадках, в промзонах и, конечно, в городских парках", - объяснил эксперт.
По его словам, рыжая лисица — один из самых адаптивных хищников Северного полушария. Биологи называют такие виды "пластичными": они легко меняют рацион, поведение и даже режим активности в зависимости от условий среды. Город оказался для лисы не враждебной территорией, а своеобразным "супермаркетом под открытым небом".