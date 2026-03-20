КСИР атаковал объекты ВПК Израиля и базы США

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали объекты военно-промышленного комплекса Израиля, а также ряд баз США на Ближнем Востоке, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Была успешно проведена 69-я волна операции "Правдивое обещание 4" (против США и Израиля - ред.)" - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
КСИР заявил, что атаковал 25 локаций в Израиле
КСИР сообщил, что атаковал цели в Тель-Авиве, Акко, Хайфе. Среди них - компании тылового обеспечения войск, а также военно-промышленного комплекса и телекоммуникационной отрасли.
Также Корпус стражей заявил, что иранские военные атаковали авиабазы США Али ас-Салем в Кувейте, Аль-Хардж в Саудовской Аравии.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.