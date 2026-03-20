09:25 20.03.2026
Глава парламента Крыма пригласил Эрдогана убедиться в выборе жителей
Глава парламента Крыма пригласил Эрдогана убедиться в выборе жителей
Крым готов принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот убедился в выборе жителей полуострова, заявил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 20.03.2026
В мире, Республика Крым, Россия, Турция, Владимир Константинов, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Крым готов принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот убедился в выборе жителей полуострова, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя отказ Турции признавать российский статус Крыма.
"Вряд ли Эрдоган увидит здесь что-то новое, но, если захочет, пусть приезжает. С другой стороны, думаю, ему не сильно нужно убеждаться в нашем выборе", - отметил Константинов.
По его мнению, отказ Анкары признавать российский статус Крыма - это "чистое политиканство", поскольку турецкой стороне известно реальное положение дел.
"Реальную ситуацию они знают ещё с 90-х годов, когда у нас стали появляться турецкие инвесторы. Тогда они думали, что крымчане предрасположены к взаимодействию с Турцией, но когда поняли реальное положение дел, их как ветром сдуло. Так тогда еще санкций не было. Даже такой простой вопрос, как помощь в строительстве Соборной мечети, был решен только при поддержке президента России", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на черноморское побережье вблизи поселков Мисхор и Кореиз с горы Ай-Петри. - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Крыму назвали позицию Турции по статусу полуострова провокационной
17 марта, 15:44
 
