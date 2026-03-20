В Мурманской области не отменили концерты комика Щербакова - РИА Новости, 20.03.2026
13:59 20.03.2026
В Мурманской области не отменили концерты комика Щербакова
Концерты комика Алексея Щербакова, которые запланированы на 28 и 29 марта в Кандалакше и Апатитах Мурманской области, стоят в афише, информации об отмене нет,... РИА Новости, 20.03.2026
В Мурманской области не отменили концерты комика Щербакова

МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Концерты комика Алексея Щербакова, которые запланированы на 28 и 29 марта в Кандалакше и Апатитах Мурманской области, стоят в афише, информации об отмене нет, сообщили РИА Новости в кассах местных ДК.
"Концерт пока стоит в афише, информации об отмене у нас нет. Но если вдруг такое произойдет, все деньги купившим билеты будут возвращены", - сказали в кандалакшском ДК "Металлург", где выступление Щербакова запланировано на 28 марта.
Алексей Щербаков на передаче Открытый микрофон - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Куда пропал Алексей Щербаков и что с его концертами
14 марта, 09:02
Судя по данным на сайте по продаже билетов, их стоимость варьируется от 2,6 тысячи до 6,5 тысячи рублей, при этом большинство мест раскуплено.
"У нас состоится два концерта 29 марта", - подтвердили в кассе ДК им. Егорова в Апатитах. Здесь цена билета доходит до 5,5 тысячи рублей, осталось всего несколько мест.
Щербаков является одним из основных участников шоу "Что было дальше?" вместе с Нурланом Сабуровым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым.
В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, в феврале он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении Сабурова.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Нурлан Сабуров: почему запретили въезд в Россию на 50 лет
25 февраля, 18:26
 
