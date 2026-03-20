В Мурманской области не отменили концерты комика Щербакова

МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Концерты комика Алексея Щербакова, которые запланированы на 28 и 29 марта в Кандалакше и Апатитах Мурманской области, стоят в афише, информации об отмене нет, сообщили РИА Новости в кассах местных ДК.
"Концерт пока стоит в афише, информации об отмене у нас нет. Но если вдруг такое произойдет, все деньги купившим билеты будут возвращены", - сказали в кандалакшском ДК "Металлург", где выступление Щербакова запланировано на 28 марта.
Судя по данным на сайте по продаже билетов, их стоимость варьируется от 2,6 тысячи до 6,5 тысячи рублей, при этом большинство мест раскуплено.
"У нас состоится два концерта 29 марта", - подтвердили в кассе ДК им. Егорова в Апатитах. Здесь цена билета доходит до 5,5 тысячи рублей, осталось всего несколько мест.
Щербаков является одним из основных участников шоу "Что было дальше?" вместе с Нурланом Сабуровым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым.
