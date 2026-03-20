В челябинском Кыштыме отменили концерт юмориста Щербакова - РИА Новости, 20.03.2026
16:16 20.03.2026 (обновлено: 16:22 20.03.2026)
В челябинском Кыштыме отменили концерт юмориста Щербакова
В челябинском Кыштыме отменили концерт юмориста Щербакова - РИА Новости, 20.03.2026
В челябинском Кыштыме отменили концерт юмориста Щербакова
Запланированный на середину апреля в Кыштыме Челябинской области концерт комика Алексея Щербакова отменен, сообщил РИА Новости сотрудник дворца культуры... РИА Новости, 20.03.2026
шоубиз
кыштым
казахстан
челябинская область
алексей щербаков (комик)
нурлан сабуров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080545605_7:0:1900:1065_1920x0_80_0_0_954d0023d93656d397d2716ad12c2d6f.png
https://ria.ru/20260320/bts-2081898446.html
https://ria.ru/20260320/stoimost-2081850692.html
кыштым
казахстан
челябинская область
кыштым, казахстан, челябинская область, алексей щербаков (комик), нурлан сабуров, общество
Шоубиз, Кыштым, Казахстан, Челябинская область, Алексей Щербаков (комик), Нурлан Сабуров, Общество
В челябинском Кыштыме отменили концерт юмориста Щербакова

РИА Новости: концерт юмориста Щербакова отменили в челябинском Кыштыме

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар - РИА Новости. Запланированный на середину апреля в Кыштыме Челябинской области концерт комика Алексея Щербакова отменен, сообщил РИА Новости сотрудник дворца культуры "Победа", где планировалось проведение мероприятия.
Щербаков был одним из основных участников шоу "Что было дальше?" вместе с Тамби Масаевым, Ильей Макаровым, Эмиром Кашоковым и Нурланом Сабуровым, которому в конце января запретили въезд в Россию на полвека. В феврале Сабуров вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении него, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.
Концерт Щербакова в Кыштыме был запланирован в ДК "Победа" на 19.00 14 апреля, стоимость билетов варьировалась от 2 до 6 тысяч рублей.
"Нет, концерт не состоится. На наш электронный адрес было отправлено официальное электронное письмо об отмене. Возврат билетов сейчас осуществляется", - сказал собеседник агентства.
Он не смог ответить на вопрос о причинах отмены и не назвал количество проданных билетов.
ШоубизКыштымКазахстанЧелябинская областьАлексей Щербаков (комик)Нурлан СабуровОбщество
 
 
