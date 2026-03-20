В челябинском Кыштыме отменили концерт юмориста Щербакова

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар - РИА Новости. Запланированный на середину апреля в Кыштыме Челябинской области концерт комика Алексея Щербакова отменен, сообщил РИА Новости сотрудник дворца культуры "Победа", где планировалось проведение мероприятия.

Щербаков был одним из основных участников шоу "Что было дальше?" вместе с Тамби Масаевым, Ильей Макаровым, Эмиром Кашоковым и Нурланом Сабуровым , которому в конце января запретили въезд в Россию на полвека. В феврале Сабуров вернулся на родину в Казахстан . Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении него, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.

Концерт Щербакова в Кыштыме был запланирован в ДК "Победа" на 19.00 14 апреля, стоимость билетов варьировалась от 2 до 6 тысяч рублей.

"Нет, концерт не состоится. На наш электронный адрес было отправлено официальное электронное письмо об отмене. Возврат билетов сейчас осуществляется", - сказал собеседник агентства.