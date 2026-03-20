07:26 20.03.2026
США и Израилю не удастся сменить власть в Иране, считает Кнайсль
В мире, Иран, США, Израиль, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. США и Израиль, осуществляющие вооруженную агрессию против Ирана, не смогут сменить власть в Тегеране, таким мнением в интервью РИА Новости поделилась экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Не впервые они думают о смене режима в Иране, но за последние 26 лет, насколько я помню, и еще до того те, кто принимают решения, не раз приходили к выводу, что это невозможно из-за его размеров. В такой стране нельзя переменить порядок вещей так просто", - сказала она.
"Кардинальные изменения". На Западе рассказали, чем Иран смог удивить США
Как отметила Кнайсль, несмотря на удары, вследствие которых были убиты высокопоставленные иранские чиновники и руководители, сама структура власти устояла. По ее мнению, институты власти, обеспечивающие функционирование Ирана как государства, выдержат, даже если США и Израиль продолжат наносить удары по чиновникам.
"Даже если будет убит новый верховный лидер Ирана, они изберут нового. Остается верховный лидер, остается Корпус стражей исламской революции, ничего с ними не случилось. Кто угодно скажет, что победил здесь Иран, точно не Соединенные Штаты", - добавила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
