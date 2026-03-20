США и Израилю не удастся сменить власть в Иране, считает Кнайсль

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. США и Израиль, осуществляющие вооруженную агрессию против Ирана, не смогут сменить власть в Тегеране, таким мнением в интервью РИА Новости поделилась экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Не впервые они думают о смене режима в Иране, но за последние 26 лет, насколько я помню, и еще до того те, кто принимают решения, не раз приходили к выводу, что это невозможно из-за его размеров. В такой стране нельзя переменить порядок вещей так просто", - сказала она.
Как отметила Кнайсль, несмотря на удары, вследствие которых были убиты высокопоставленные иранские чиновники и руководители, сама структура власти устояла. По ее мнению, институты власти, обеспечивающие функционирование Ирана как государства, выдержат, даже если США и Израиль продолжат наносить удары по чиновникам.
"Даже если будет убит новый верховный лидер Ирана, они изберут нового. Остается верховный лидер, остается Корпус стражей исламской революции, ничего с ними не случилось. Кто угодно скажет, что победил здесь Иран, точно не Соединенные Штаты", - добавила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
