Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" завершил сезон КХЛ поражением от "Салавата Юлаева"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
16:55 20.03.2026 (обновлено: 17:08 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/kkhl-2082005438.html
"Сочи" завершил сезон КХЛ поражением от "Салавата Юлаева"
2026-03-20T16:55:00+03:00
2026-03-20T17:08:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979015448_0:0:2272:1278_1920x0_80_0_0_ebb8d27be69524e6d8382dcaeed5f9fb.jpg
https://ria.ru/20260320/khokkey-2081998421.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979015448_181:0:2260:1559_1920x0_80_0_0_ff3d1b89d37a0278d7076addf2114ae7.jpg
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккеисты "Сочи"
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Сочи". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" нанес поражение "Сочи" в последнем для команды матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). У хозяев отличились Александр Жаровский (5-я минута) и Александр Хохлачев (59). Автором гола гостей стал Рафаэль Бикмуллин (44).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
20 марта 2026 • начало в 14:30
Завершен
Салават Юлаев
2 : 1
Сочи
04:41 • Александр Жаровский
(Данил Алалыкин, Егор Сучков)
18:45 • Александр Хохлачев
(Ярослав Цулыгин, Артем Пименов)
03:07 • Рафаэль Бикмуллин
(Василий Мачулин, Дмитрий Кагарлицкий)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Одержавший третью победу подряд "Салават Юлаев" с 78 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции и продолжит борьбу в плей-офф. "Сочи" (44 очка) располагается на последней позиции на Западе, для команды сезон окончен.
Вчера, 16:25
 
ХоккейСпортУфаАлександр ХохлачёвРафаэль БикмуллинСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала