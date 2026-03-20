23:56 20.03.2026
Серия плей-офф КХЛ с "Авангардом" будет интересной, заявил Заседа
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск)
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Матвей Заседа в разговоре с РИА Новости назвал интересной и принципиальной предстоящую серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой нижнекамцы сыграют с омским "Авангардом".
"Нефтехимик" прошел в плей-офф КХЛ, заняв по итогам регулярного чемпионата седьмое место в Восточной конференции. В серии первого раунда до четырех побед "волки" встретятся со ставшим вторым на Востоке "Авангардом". Первый матч противостояния пройдет в Омске 24 марта.
"Главное в серии против "Авангарда" в плей-офф - забивать больше соперника. Забьем больше - победим. Мы уже готовимся к этой серии. Для меня "Авангард" будет принципиальным соперником, Омск достаточно близок для меня. Серия будет очень интересная. Далеко мы не загадываем. Наша задача - побеждать. Будем выигрывать в плей-офф - у нас все будет прекрасно. С позитивом относимся к хоккею и ситуации, в которой находимся сейчас. Будем работать над тем, чтобы становиться лучше и побеждать", - сказал Заседа.
Нападающий выступал за "Авангард" в сезоне-2018/19 и в конце 2024 года. В январе он стал игроком "Нефтехимика".
"С (тренером) Игорем Владимировичем Гришиным я уже был знаком до перехода в "Нефтехимик", знал его требования. Почти со всем тренерским штабом команды был знаком, поэтому как таковой адаптации у меня и не было в Нижнекамске. Она не потребовалась. Надо было лишь притереться к новым партнерам. Сейчас я прекрасно ощущаю себя в этом коллективе, все отлично. Чувство определенности и понимание, что на меня рассчитывают в этом клубе, придают мне уверенность и дополнительную мотивацию работать, показывать, что я здесь не просто так. Когда в тебя верят, то ты и играешь совсем по-другому", - отметил Заседа.
"Игорь Гришин - на 100% позитивный человек, который всегда поддержит и поможет. Для меня он луч солнца. Когда у меня что-то не получается, он поддерживает, и после этого у меня все налаживается. Он верит в своих игроков. Я доверяю ему больше, чем себе. Он очень добрый человек, но требовательный. Ты должен выполнять установку тренера, в противном случае он даст понять, что не так", - добавил 26-летний форвард.
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
