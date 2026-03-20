https://ria.ru/20260320/khokkey-2082086517.html
Серия плей-офф КХЛ с "Авангардом" будет интересной, заявил Заседа
Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Матвей Заседа в разговоре с РИА Новости назвал интересной и принципиальной предстоящую серию плей-офф Континентальной... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
2026-03-20T23:56:00+03:00
хоккей
спорт
омск
нижнекамск
матвей заседа
авангард
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075887643_0:221:2723:1753_1920x0_80_0_0_8bfe5de4c736642f5b1db6e0fc2ec160.jpg
https://ria.ru/20260320/morozov-2082081212.html
https://ria.ru/20260320/zaseda-2082086214.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075887643_0:6:2723:2048_1920x0_80_0_0_43b2f6e8a20fc1e97ba68648b903ad0d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Форвард "Нефтехимика" Заседа: серия плей-офф КХЛ с "Авангардом" будет интересной
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Матвей Заседа в разговоре с РИА Новости назвал интересной и принципиальной предстоящую серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой нижнекамцы сыграют с омским "Авангардом".
"Нефтехимик" прошел в плей-офф КХЛ, заняв по итогам регулярного чемпионата седьмое место в Восточной конференции. В серии первого раунда до четырех побед "волки" встретятся со ставшим вторым на Востоке
"Авангардом". Первый матч противостояния пройдет в Омске
24 марта.
"Главное в серии против "Авангарда" в плей-офф - забивать больше соперника. Забьем больше - победим. Мы уже готовимся к этой серии. Для меня "Авангард" будет принципиальным соперником, Омск достаточно близок для меня. Серия будет очень интересная. Далеко мы не загадываем. Наша задача - побеждать. Будем выигрывать в плей-офф - у нас все будет прекрасно. С позитивом относимся к хоккею и ситуации, в которой находимся сейчас. Будем работать над тем, чтобы становиться лучше и побеждать", - сказал Заседа.
Нападающий выступал за "Авангард" в сезоне-2018/19 и в конце 2024 года. В январе он стал игроком "Нефтехимика".
"С (тренером) Игорем Владимировичем Гришиным я уже был знаком до перехода в "Нефтехимик", знал его требования. Почти со всем тренерским штабом команды был знаком, поэтому как таковой адаптации у меня и не было в Нижнекамске
. Она не потребовалась. Надо было лишь притереться к новым партнерам. Сейчас я прекрасно ощущаю себя в этом коллективе, все отлично. Чувство определенности и понимание, что на меня рассчитывают в этом клубе, придают мне уверенность и дополнительную мотивацию работать, показывать, что я здесь не просто так. Когда в тебя верят, то ты и играешь совсем по-другому", - отметил Заседа.
"Игорь Гришин - на 100% позитивный человек, который всегда поддержит и поможет. Для меня он луч солнца. Когда у меня что-то не получается, он поддерживает, и после этого у меня все налаживается. Он верит в своих игроков. Я доверяю ему больше, чем себе. Он очень добрый человек, но требовательный. Ты должен выполнять установку тренера, в противном случае он даст понять, что не так", - добавил 26-летний форвард.