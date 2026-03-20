Минское "Динамо" обыграло "Автомобилист" в последнем матче "регулярки" КХЛ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минское "Динамо" одержало разгромную победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась со счетом 8:2 (3:0, 3:1, 2:1). В составе "Динамо" хет-трик оформил Сергей Кузнецов (5, 7, 43-я минуты), дублем отметился Сэм Энэс (19, 25), также шайбы забросили Даниил Липский (24), Даррен Диц (34) и Даниил Сотишвили (53). У "Автомобилиста" дважды отличился Даниэль Спронг (39, 47).
20 марта 2026 • начало в 19:10
Завершен
04:34 • Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
06:32 • Сергей Кузнецов
18:30 • Сам Анас
(Даррен Диц, Алекс Лимож)
03:10 • Даниил Липский
(Роберт Хэмилтон, Вадим Шипачев)
04:44 • Сам Анас
(Виталий Пинчук, Даррен Диц)
13:47 • Даррен Диц
(Сергей Кузнецов, Даниил Сотишвили)
02:44 • Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
12:45 • Даниил Сотишвили
(Роберт Хэмилтон, Андрей Стась)
18:05 • Даниэл Спронг
(Семен Кизимов, Дмитрий Юдин)
06:53 • Даниэл Спронг
Нападающий Энэс довел количество своих очков в текущем сезоне до 89 (32 гола + 57 передач). 32-летний американец сравнялся с форвардом московского "Динамо" Никитой Гусевым, который в сезоне-2023/24 набрал 89 очков (23+66) в 68 матчах и установил рекорд, превзойдя достижение Сергея Мозякина.
"Динамо" (88 очков) завершило регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" (84) стал четвертым на Востоке.
Соперник "Динамо" по первому раунду Кубка Гагарина определится позднее, "Автомобилист" встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".