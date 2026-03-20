Россия вошла в тройку лидеров среди G20 по доступности картофеля

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия занимает третье место среди стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на картофель, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

Так, килограмм картофеля стоит в России 52,1 рубля, дешевле его можно найти лишь в Индии (30,3 рубля) и Турции (45,9 рубля).

"Картофель в России остается социально значимым продуктом с высокой конкуренцией и ограниченной маржой, а чувствительный к цене спрос не позволяет производителям и ритейлу существенно повышать стоимость. Дополнительную роль играет цикличность: в урожайные годы возникает перепроизводство, что давит на цены и удерживает их на низком уровне", - рассказал директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Четвертой страной с самым доступным картофелем в "Большой двадцатке" стал Китай , где килограмм обходится в 59,8 рубля, а пятой - Бразилия со стоимостью в 95 рублей. Чуть дороже уже овощ в Аргентине - 96,7 рубля.

Примерно одинаково обходится покупка картофеля жителям Италии (167,9 рубля) и Мексики (171,2 рубля), уже дороже - Франции (186,8 рубля).