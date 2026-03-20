Россия вошла в тройку лидеров среди G20 по доступности картофеля
Россия занимает третье место среди стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на картофель, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T07:33:00+03:00
Россия вошла в тройку лидеров среди G20 по доступности картофеля
РИА Новости: Россия заняла третье место в G20 по доступности картофеля
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия занимает третье место среди стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на картофель, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, килограмм картофеля стоит в России
52,1 рубля, дешевле его можно найти лишь в Индии
(30,3 рубля) и Турции
(45,9 рубля).
"Картофель в России остается социально значимым продуктом с высокой конкуренцией и ограниченной маржой, а чувствительный к цене спрос не позволяет производителям и ритейлу существенно повышать стоимость. Дополнительную роль играет цикличность: в урожайные годы возникает перепроизводство, что давит на цены и удерживает их на низком уровне", - рассказал директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.
Четвертой страной с самым доступным картофелем в "Большой двадцатке" стал Китай
, где килограмм обходится в 59,8 рубля, а пятой - Бразилия
со стоимостью в 95 рублей. Чуть дороже уже овощ в Аргентине
- 96,7 рубля.
Выше цены - в Саудовской Аравии
(108,9 рубля), Индонезии
(112,2 рубля) и ЮАР
(113 рублей). Вслед за ними по стоимости расположились Германия
(127 рублей) и Великобритания
(139,2 рубля).
Примерно одинаково обходится покупка картофеля жителям Италии
(167,9 рубля) и Мексики
(171,2 рубля), уже дороже - Франции
(186,8 рубля).
Пятерку стран с самым дорогим картофелем в G20
составили: Южная Корея
(281 рубль), США
(236,7 рубля), Австралия
(226,9 рубля), Канада
(222,8 рубля) и Япония
(217,1 рубля).
"Наиболее высокие цены на картофель в Южной Корее, США, Австралии, Канаде и Японии объясняются противоположной экономикой: высокой стоимостью труда и земли, жесткими стандартами качества и переработки, а также структурой спроса, при которой потребитель готов платить больше за упакованный и переработанный продукт", - пояснил эксперт.