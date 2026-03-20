07:33 20.03.2026 (обновлено: 07:37 20.03.2026)
Россия вошла в тройку лидеров среди G20 по доступности картофеля
Россия занимает третье место среди стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на картофель, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. РИА Новости, 20.03.2026
Дарья Буймова
Россия вошла в тройку лидеров среди G20 по доступности картофеля

© РИА Новости / Илья Питалев | Продажа овощей и фруктов на Преображенском рынке в Москве
Продажа овощей и фруктов на Преображенском рынке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия занимает третье место среди стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на картофель, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, килограмм картофеля стоит в России 52,1 рубля, дешевле его можно найти лишь в Индии (30,3 рубля) и Турции (45,9 рубля).
"Картофель в России остается социально значимым продуктом с высокой конкуренцией и ограниченной маржой, а чувствительный к цене спрос не позволяет производителям и ритейлу существенно повышать стоимость. Дополнительную роль играет цикличность: в урожайные годы возникает перепроизводство, что давит на цены и удерживает их на низком уровне", - рассказал директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.
Четвертой страной с самым доступным картофелем в "Большой двадцатке" стал Китай, где килограмм обходится в 59,8 рубля, а пятой - Бразилия со стоимостью в 95 рублей. Чуть дороже уже овощ в Аргентине - 96,7 рубля.
Выше цены - в Саудовской Аравии (108,9 рубля), Индонезии (112,2 рубля) и ЮАР (113 рублей). Вслед за ними по стоимости расположились Германия (127 рублей) и Великобритания (139,2 рубля).
Примерно одинаково обходится покупка картофеля жителям Италии (167,9 рубля) и Мексики (171,2 рубля), уже дороже - Франции (186,8 рубля).
Пятерку стран с самым дорогим картофелем в G20 составили: Южная Корея (281 рубль), США (236,7 рубля), Австралия (226,9 рубля), Канада (222,8 рубля) и Япония (217,1 рубля).
"Наиболее высокие цены на картофель в Южной Корее, США, Австралии, Канаде и Японии объясняются противоположной экономикой: высокой стоимостью труда и земли, жесткими стандартами качества и переработки, а также структурой спроса, при которой потребитель готов платить больше за упакованный и переработанный продукт", - пояснил эксперт.
