ISU тестирует внедрение ИИ в судейство в фигурном катании
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:39 20.03.2026 (обновлено: 15:26 20.03.2026)
ISU тестирует внедрение ИИ в судейство в фигурном катании
ISU тестирует внедрение ИИ в судейство в фигурном катании - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
ISU тестирует внедрение ИИ в судейство в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) будет тестировать внедрение искусственного интеллекта в судейство в фигурном катании в сезоне-2026/27
фигурное катание
спорт
международный союз конькобежцев (isu)
спорт, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Международный союз конькобежцев (ISU)
ISU тестирует внедрение ИИ в судейство в фигурном катании

ISU будет тестировать ИИ в судействе фигурного катания в сезоне-2026/27

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) будет тестировать внедрение искусственного интеллекта в судейство в фигурном катании в сезоне-2026/27, сообщил РИА Новости судья из Нидерландов Йерун Принс.
"ISU будет усиленно тестировать его в следующем сезоне, - сказал Принс. - Он будет использоваться только в качестве помощника для техбригады. ИИ будет предлагать свой вариант оценивания элементов, и техпанель может либо согласиться с ним, либо принять собственное решение".
На данный момент обслуживанием соревнований по фигурному катанию занимается техбригада (контроллер и два специалиста) и судейская панель. Первые определяют количество оборотов в прыжках и вращениях, уровни непрыжковых элементов и недочеты на прыжковых. Судьи проставляют оценку за компоненты и за качество исполнения элементов (GOE).
Полностью интервью с Йеруном Принсом читайте на сайте РИА Новости.
