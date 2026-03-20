ISU тестирует внедрение ИИ в судейство в фигурном катании
ISU тестирует внедрение ИИ в судейство в фигурном катании - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
ISU тестирует внедрение ИИ в судейство в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) будет тестировать внедрение искусственного интеллекта в судейство в фигурном катании в сезоне-2026/27, сообщил РИА Новости
2026-03-20T14:39:00+03:00
2026-03-20T14:39:00+03:00
2026-03-20T15:26:00+03:00
ISU тестирует внедрение ИИ в судейство в фигурном катании
ISU будет тестировать ИИ в судействе фигурного катания в сезоне-2026/27
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) будет тестировать внедрение искусственного интеллекта в судейство в фигурном катании в сезоне-2026/27, сообщил РИА Новости судья из Нидерландов Йерун Принс.
"ISU будет усиленно тестировать его в следующем сезоне, - сказал Принс. - Он будет использоваться только в качестве помощника для техбригады. ИИ будет предлагать свой вариант оценивания элементов, и техпанель может либо согласиться с ним, либо принять собственное решение".
На данный момент обслуживанием соревнований по фигурному катанию занимается техбригада (контроллер и два специалиста) и судейская панель. Первые определяют количество оборотов в прыжках и вращениях, уровни непрыжковых элементов и недочеты на прыжковых. Судьи проставляют оценку за компоненты и за качество исполнения элементов (GOE).
Полностью интервью с Йеруном Принсом читайте на сайте РИА Новости.