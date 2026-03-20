ISU тестирует внедрение ИИ в судейство в фигурном катании

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости, Влад Жуков. Международный союз конькобежцев (ISU) будет тестировать внедрение искусственного интеллекта в судейство в фигурном катании в сезоне-2026/27, сообщил РИА Новости судья из Нидерландов Йерун Принс.

"ISU будет усиленно тестировать его в следующем сезоне, - сказал Принс. - Он будет использоваться только в качестве помощника для техбригады. ИИ будет предлагать свой вариант оценивания элементов, и техпанель может либо согласиться с ним, либо принять собственное решение".

На данный момент обслуживанием соревнований по фигурному катанию занимается техбригада (контроллер и два специалиста) и судейская панель. Первые определяют количество оборотов в прыжках и вращениях, уровни непрыжковых элементов и недочеты на прыжковых. Судьи проставляют оценку за компоненты и за качество исполнения элементов (GOE).