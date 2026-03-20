Иран сообщил о новой волне ударов по базам США и израильским объектам

ТЕГЕРАН, 20 мар — РИА Новости. Иранские военные сообщили о новой волне ударов по израильским объектам и американским базам на Ближнем Востоке.
"(В ходе 67-го этапа операции "Правдивое обещание — 4". — Прим. ред.) были атакованы спутниковые центры и центры противовоздушной обороны сионистского режима в центральной, южной и северной части оккупированных территорий", — говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.
В свою очередь, армия сообщила об атаке на дозаправщики в аэропорту Бен-Гурион, Министерство национальной безопасности в Иерусалиме и офис 13-го канала в Тель-Авиве.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
