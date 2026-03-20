Эксперт прокомментировал отправку морской пехоты США в Персидский залив - РИА Новости, 20.03.2026
05:57 20.03.2026 (обновлено: 06:09 20.03.2026)
Эксперт прокомментировал отправку морской пехоты США в Персидский залив
Коротченко: США могут готовиться к захвату части прибрежной территории Ирана

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Анонсированная Пентагоном отправка морской пехоты в зону боевых действий в Персидском заливе может являться как кампанией по стратегической дезинформации, так и подготовкой США к операции по захвату либо части прибрежной иранской территории, либо острова Харк, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Анонсированные планы Пентагона по использованию морской пехоты в зоне боевых действий в Персидском заливе могут являться, с одной стороны, кампанией по стратегической дезинформации для оказания давления на Иран, с другой - реальной подготовкой США к операции по захвату либо части прибрежной иранской территории, либо острова Харк, где сосредоточены основные терминалы по отгрузке добываемой в Иране нефти и нефтепродуктов в другие страны", - сказал Коротченко.
По его словам, также данное решение можно рассматривать как косвенное признание того, что Вашингтон так и не сумел за 20 дней боевых действий решить те задачи, которые первоначально вместе с Израилем ставил перед собой.
Коротченко подчеркнул, что децентрализованная система управления боевыми действиями, реализуемая Корпусом стражей исламской революции, позволяет наносить эффективные удары по противникам в регионе, включая американские военные базы и объекты, обеспечивающие их логистику. В этих условиях президент США Дональд Трамп, по мнению собеседника агентства, все-таки имеет определенные планы, подготовленные Пентагоном для того, чтобы попытаться захватить либо остров Харк, либо часть прибрежной иранской территории, где сосредоточены основные нефтедобывающие промыслы, чтобы все-таки постараться добиться выгодных для себя результатов конфликта. Кроме того, это, возможно, позволило бы разблокировать Ормузский пролив, считает аналитик.
"Однако необходимо просчитывать риски: высадка большой группы американских военнослужащих на остров Харк приведет к тому, что иранская армия, а также подразделения КСИР получат возможность нанесения ударов по непосредственно американским военнослужащим даже без использования беспилотников", - сказал Коротченко.
Он пояснил, что условия местного театра военных действий позволяют наносить удары с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии различных калибров и других средств поражения. "Учитывая, что на острове фактически нет каких-либо оборонительных укреплений, фактически весь остров - это единый объект критической энергоинфраструктуры - такие удары приведут к значительным потерям среди военнослужащих американской армии. Это абсолютно неприемлемо для американского общественного мнения и катастрофично для политического будущего самого Трампа", - сказал Коротченко.
Кроме того, Тегеран официально предупредил, что попытка захват острова Харк развязывает ему руки для нанесения масштабных ракетных ударов по ключевым объектам нефте- и газодобычи стран Залива, что сделает цену за баррель нефти больше 200 долларов и обрушит мировую экономику, считает эксперт.
"При этом надо учитывать, что, в отличие от Венесуэлы, иранские военнослужащие мотивированы, оснащены переносными зенитными ракетными комплексами различного типа, которые сделают проблематичной высадку десанта с использованием вертолетов и конвертопланов. Подход же десантных кораблей к острову или к побережью неизбежно приведет к иранским ударам безэкипажными катерами по ним и в итоге к их гибели",- сказал Коротченко.
Ранее телеканал CNN сообщил, что десантный корабль ВМС США USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на борту миновал Сингапур и следует в направлении Ближнего Востока для участия в военной операции против Ирана. Речь идет о 31-м экспедиционном подразделении морской пехоты США численностью около 2,2 тысячи человек, дислоцированном на Окинаве. Источники утверждают, что Пентагон распорядился о его развертывании, однако конкретное место назначения и задачи официально не раскрываются.
Газета Wall Street Journal сообщала, что США на фоне эскалации на Ближнем Востоке посылают в регион десантников и экспедиционный отряд морской пехоты, в такие отряды, как правило, входят несколько военных кораблей и до пяти тысяч морпехов.
