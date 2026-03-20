Главного тренера "Балтики" Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева на четыре матча чемпионата России, сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).
14 марта состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Балтикой" и ЦСКА. Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце игры Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, по ее итогам Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки.
Как следует из протокола матча, опубликованного на сайте РПЛ, главный тренер "Балтики" был удален за препятствование возобновлению игры командой соперника, а его коллега - за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере.
Талалаев пропустит в РПЛ матчи "Балтики" против "Сочи" (21 марта), махачкалинского "Динамо" (5 апреля), "Нижнего Новгорода" (11 апреля) и "Краснодара" (19 апреля).