Фицо раскритиковал фон дер Ляйен за обещание предоставить кредит Украине

БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в пятницу раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за обещание "так или иначе" предоставить кредит Украине, который блокирует Венгрия.
"Я не считаю правильным то, что вчера сказала председатель Европейской комиссии о том, что Украина 90 миллиардов получит. Как будто она прямо сказала (Владимиру) Зеленскому: наплюй на "Дружбу", не беспокойся о "Дружбе", не беспокойся о нефтепроводе, потому что так или иначе 90 миллиардов ты получишь", - заявил журналистам по итогам саммита Фицо, пресс-конференцию которого транслировал словацкий телеканал ТАЗ.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Politico узнало, как в ЕС относятся к Фицо и Орбану
11 марта, 10:25