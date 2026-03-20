16:17 20.03.2026
Фицо раскритиковал фон дер Ляйен за обещание предоставить кредит Украине
БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в пятницу раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за обещание "так или иначе" предоставить кредит Украине, который блокирует Венгрия.
Глава Европейской комиссии по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, проходящего с четверга по пятницу, сообщила, что Венгрия продолжает блокировать кредит киевскому режиму на 90 миллиардов евро, но ЕС намерен согласовать его "так или иначе".
"Я не считаю правильным то, что вчера сказала председатель Европейской комиссии о том, что Украина 90 миллиардов получит. Как будто она прямо сказала (Владимиру) Зеленскому: наплюй на "Дружбу", не беспокойся о "Дружбе", не беспокойся о нефтепроводе, потому что так или иначе 90 миллиардов ты получишь", - заявил журналистам по итогам саммита Фицо, пресс-конференцию которого транслировал словацкий телеканал ТАЗ.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
