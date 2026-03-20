Фестиваль культурных столиц предложили провести союзные парламентарии

КАЛИНИНГРАД, 20 мар – РИА Новости. Фестиваль культурных столиц России и Белоруссии предлагают провести союзные парламентарии, чтобы взаимодействие городов и районов двух стран было постоянным, организованным и взаимовыгодным, сообщил РИА Новости депутат ГД РФ, член комиссии Парламентского собрания по труду и социальной политике Николай Новичков.

В пятницу в Калининграде состоялось заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду и социальной политике, на котором обсудили вопросы гармонизации законодательства двух стран в части реализации новых мер поддержки семей с детьми, рассмотрены организационно-правовые основы социально-трудовой реабилитации молодых инвалидов.

"Мы подумали, что было бы хорошо обеспечить такое сетевое сотрудничество, дружбу культурных столиц на постоянной институциональной основе, чтобы у нас была возможность ежегодно проводить совместные мероприятия. Возможность, есть, но просто хорошо, когда это делается на таком организованном, серьезном уровне, с привлечением возможностей Союзного государства", - сказал Новичков.

Он отметил, что в России и Белоруссии уже не первый год реализуются национальные конкурсы. В России это называется "Культурная столица года", а в Беларуси "культурная столица Беларуси". Эти конкурсы разные, но преследуют одну цель: продвижение социально-экономического потенциала, культурного развития и комплексного развития территории. Они дают возможность привлечь внимание к событиям, которые проходят в регионе, показывают, чем регион тот или иной богат и что он может предложить стране и миру.

"Сейчас культурной столицей года в России является город Омск. В 2027 году будет город Челябинск. А про культурную столицу 2028 года мы узнаем в декабре текущего года. Поэтому, возможность выстроить эти отношения наперед, она имеется", - добавил Новичков.

Он подчеркнул, что фестиваль – еще одна возможность продемонстрировать богатство культурного наследия и потенциала регионов России и Белоруссии от Бреста до Владивостока. Это обмен гастролями, сотрудничество коллективов, музеев, театров.

"Мы будем давать поручения министерствам культуры Беларуси и Российской Федерации о том, чтобы они активизировали подготовку… В конечном итоге будем выходить на бюджет Союзного государства. Ну дай бог, чтобы это все срослось", - заключил Новичков.